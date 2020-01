Der Trainingsplatz bleibt am Montag leer. (nordphoto)

Nach dem Sieg in Düsseldorf am Sonnabend und der Regeneration am Sonntag haben die Werder-Profis erstmal einen Tag frei. Für Montag ist keine Einheit angesetzt. Am Dienstag beginnt dann die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Hoffenheim am kommenden Sonntag (15.30 Uhr).