Marco Friedl plagt sich mit einer Zerrung herum. (nordphoto)

Gelogen hatte er nicht - das war Florian Kohfeldt wichtig zu betonen. Allenfalls hatte er die Wahrheit etwas gedehnt. Und deshalb kam der Ausfall von Innenverteidiger Marco Friedl für Werders Coach nicht im Ansatz so unerwartet wie für viele Fans und die Journalisten. „Man hat mich bei der Pressekonferenz nicht nach ihm gefragt, deshalb habe ich es mir erlaubt, nicht über ihn zu sprechen“, sagte Kohfeldt und führte scherzend an. „Das soll aber nicht heißen, dass wir jetzt künftig jeden Spieler einzeln durchgehen müssen.“

Der 38-Jährige hatte spürbar gute Laune. Der Jahresabschluss gegen Hannover war gelungen - und Marco Friedl wird obendrein nicht wochenlang ausfallen. „Er hat sich in Mainz in der 80. Minute eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Es ist eine Zerrung, die aber kein Problem sein wird für das Spiel gegen Union Berlin“, sagte Kohfeldt. „Es war aber im Grunde schon am Sonntag klar, dass er gegen Hannover nicht spielen wird.“

Da auch Ömer Toprak nach einem Schlag auf die Achillessehne vorsichtshalber auf der Bank gelassen wurde, durfte im Pokal mit Milos Veljkovic und Niklas Moisander mal wieder ein anderes Duo in der Abwehr ran. Allzu viel gab es nicht zu tun, Moisander glänzte zwischenzeitlich sogar mit einem famosen Offensivlauf. Doch das ist wieder eine ganz andere Geschichte.