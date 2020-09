In der österreichischen U21 ist Marco Friedl Dauergast, auch im erweiterten Kader des A-Teams stand er schon häufiger. Doch nun rückt tatsächlich das Debüt bei den „Großen“ seines Heimatlandes immer näher. Nationalcoach Franco Foda nominierte Werders Innenverteidiger nämlich für die anstehenden Länderspiele.

Auch die Auswahl der Alpenrepublik hat gleich drei Begegnungen vor der Brust. Am 7. Oktober heißt der Gegner zunächst auf freundschaftlicher Basis Griechenland, kurz darauf wird es dann in der Nations League ernst. Am 11. Oktober treffen die Österreicher auswärts auf Nordirland, am 14. Oktober geht es weiter nach Rumänien. Friedl begegnet bei seinem Trip zur Nationalelf vielen weiteren Akteuren aus der deutschen Bundesliga, unter anderem ist der Ex-Bremer Florian Grillitsch dabei.