Marco Friedl und Leonardo Bittencourt fehlten beim Training. (nordphoto)

Ohne Marco Friedl und Leonardo Bittencourt ist Werder am Dienstag in die Trainingswoche gestartet. Bittencourt hatte im Spiel gegen Dortmund einen Schlag auf den Fuß abbekommen und soll laut Trainer Florian Kohfeldt am Ende der Woche wieder ins Training einsteigen. Friedl ist erkrankt, ein längerer Ausfall droht nicht.

Claudio Pizarro und Niklas Moisander ließen die Einheit aus Gründen der Belastungssteuerung aus. Dafür war Philipp Bargfrede erstmals nach seiner Wadenverletzung wieder dabei. Kohfeldt schränkte aber ein: „Er wird Teile des Trainings mitmachen, ist allerdings noch kein Thema für das Frankfurt-Spiel.“ Am Dienstag beendete Bargfrede die Einheit auch etwas früher, genau wie Ludwig Augustinsson. In beiden Fällen war dies von vornherein geplant gewesen.