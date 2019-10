Marco Friedl hatte mit Karim Bellarabi einige Mühe. (nordphoto)

Pavlenka (Note 3)

In manchen Szenen der ersten Halbzeit wieder nicht souverän mit dem Ball am Fuß, dafür ein guter Reflex gegen Vollands Schuss aus kurzer Distanz (45.) und eine gute Fußabwehr gegen Lars Bender (69.).

Gebre Selassie (Note 4)

Defensiv war er seinem Nebenmann Toprak anfangs selten eine Stütze. Unglaublich: Vor Werders Tor zum 1:1 vertändelte er eigentlich den Ball, Milot Rashica schnappte sich die Kugel und traf. In der zweiten Hälfte viel besser im Spiel nach vorne und hinten konsequenter.

Toprak (Note 4)

Nach der langen Verletzungspause merkte man ihm die fehlende Spielpraxis anfangs an, war weit entfernt von früheren Klasse-­Leistungen. Zu wenig Präsenz, Probleme im Stellungsspiel. Unglücklich sein Eigentor zur frühen Bayer-Führung. Mit zunehmender Spieldauer sicherer und besser.

Groß (Note 4)

Begann mutig, baute gegen Bayers Dauerdruck aber zunehmend ab. Kam an seine Grenzen, schwach bei Alarios 2:2.

Friedl (Note 5)

Gegen den schnellen Bellarabi permanent gefordert und in vielen Szenen klar unterlegen. Bei seinen wenigen Aktionen nach vorne ohne die notwendige Präzision. Ließ auch die Vorarbeit zum 2:2 zu.

Sahin (Note 3)

Überraschend statt des laufstärkeren Bargfrede im Team. Verlor das Kopfball-Duell vor Bayers früher 1:0-Führung. Viele Ballkontakte, wie immer, um Ruhe in einem wilden Spiel bemüht, aber wenig entscheidende Impulse nach vorne.

M. Eggestein (Note 3)

Wieder ein enormes Laufpensum, jedoch wirkte er im Vergleich zu früheren Leistungen etwas überspielt. In der ersten Hälfte kaum glückliche Aktionen nach vorne und in der Defensive nicht mit so vielen Ballgewinnen. Nach der Pause klarer und an Klaassen-­Treffer beteiligt.

Klaassen (Note 3)

Verschieben, zustellen, einrücken, aushelfen – er musste irgendwie alles machen, war aber dadurch nicht immer rechtzeitig präsent, um seinem Linksverteidiger Friedl zu helfen. Dafür stand er goldrichtig und traf abgefälscht. Weitere gute Chance (76.).

Bittencourt (bis 90.+1) (Note 3)

Hängend hinter der Spitze Josh Sargent unterwegs. Von Beginn an auf Betriebstemperatur, in viele Szenen verwickelt. Konnte aber zwei gute Kopfballchancen nicht nutzen.

Bargfrede (ab 90.+1) (nicht zu benoten)

Rashica (bis 80.) (Note 2)

Wieder Werders Waffe, wenn dringend ein Tor her muss: Guter Fernschuss zum 1:1, auch wenn der Ball abgefälscht war. Vorher schon mit einer starken Vorarbeit auf Sargent. Gutes Auge und viel Engagement auch nach der Pause, bis die Kräfte schwanden.

Goller (ab 80.) (nicht zu benoten)

Sargent (bis 86.) (Note 3)

Als einzige Spitze mit einem schweren Stand gegen Bayers kantige Abwehr, ließ sich aber nicht erschrecken. Haute sich rein, hatte einige Abschlüsse, verfehlte das Tor in der ersten Halbzeit zweimal nur knapp. Bereitete das Klaassen-Tor vor.

J. Eggestein (ab 86.) (nicht zu benoten)