Als Marco Friedl am Montagmorgen mit dem Fahrrad um die Ecke bog, waren kleinere Seufzer der Erleichterung zu hören. „Da ist er ja endlich“, sagten gleich zwei Fans, die an Werders-Trainingsgelände warteten. Es passte ins Bild, dass Friedl mit einem breiten Grinsen das Gelände betrat. Seine Situation ist aber auch keine schlechte. Nicht nur, dass der junge Österreicher nun fix bei Werder unter Vertrag steht und somit neben Niclas Füllkrug der einzig echte Zugang der Bremer ist. Der 21-Jährige könnte zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

In der Abwehr fehlen verletzungsbedingt bekanntlich Sebastian Langkamp und Milos Velkjkovic, da tut es dem Klub ganz gut, neben Niklas Moisander noch einen weiteren bundesligaerprobten Innenverteidiger vor Ort zu haben. Falls Friedl die für ihn günstige Gelegenheit nutzt, erarbeitet er sich in diesen Tagen einen Vorsprung, der ihn womöglich zum Saisonbeginn in die Startelf spült. Doch auch bei ihm werden die Bremer jetzt nichts überstürzen. „Marco Friedl holt jetzt die zwei Tage individuell nach, die jeder Spieler zu Beginn absolviert hat, und steigt dann ab dem dritten oder vierten Tag ins Teamtraining ein“, sagte Werders Athletikcoach Günther Stoxreiter am Montag.