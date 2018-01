Überpünktlich, um 20.51 Uhr, ist Flug LH 2116 am Mittwochabend in Bremen gelandet. Mit an Bord: Marco Friedl, Nachwuchsspieler des FC Bayern München und demnächst wohl im Trikot des SV Werder am Ball. Werder will den 19 Jahre alten Defensivspieler ausleihen. Schon am Donnerstag könnte er an der Weser als Neuzugang präsentiert werden.

Friedl könnte bei Werder jene Lücke schließen, die Luca Caldirola mit einem möglichen Abgang hinterlassen würde. Denn: Friedl kann sowohl auf der linken Abwehrseite als auch in der Innenverteidigung spielen. In München ist die Konkurrenz auf beiden Positionen jedoch zu groß, weshalb der Österreicher nun bei Werder Spielpraxis samneln soll. Im Gespräch ist eine Ausleihe über die laufenden Saison hinaus. Das berichtet der „Kicker“.

In der aktuellen Spielzeit ist Friedl bei den Bayern-Profis zweimal zum Einsatz gekommen: in der Bundesliga gegen Mönchengladbach und in der Champions League gegen Anderlecht (da stand er sogar in der Startelf). Zudem hat er in der Regionalliga Bayern zehnmal für die Reserve des Rekordmeisters gespielt. Bei den Bayern besitzt der Jungprofi noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021.

Sollte er am Donnerstag tatsächlich in Bremen unterschreiben, wäre der Weg frei für einen Wechsel von Caldirola. Der Italiener ist in Bremen unglücklich, weil er kaum spielt. Zuletzt stand er nicht mal nehr im Kader. Zu den Interessenten gehört unter anderem Cagliari Calcio aus Italien. Werders Sportchef Frank Baumann hatte zuletzt jedoch immer wieder betont, Caldirola nur ziehen zu lassen, wenn ein Ersatz zur Verfügung stünde. Das scheint nach der Ankunft von Friedl in Bremen nun der Fall zu sein.