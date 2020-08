Marco Friedl gab beim Testspiel gegen Groningen die Kommandos in der Werder-Abwehr. (nordphoto)

Jiri Pavlenka wollte den Abstoß ausführen, doch er musste noch einen Moment warten. Marco Friedl war nämlich damit beschäftigt, Kommandos über den halben Platz zu rufen. Werders Abwehrspieler gab Flügelstürmer Tahith Chong zu verstehen, wo er stehen muss. Und genau dort kam Pavlenkas Abstoß dann auch an. Bei Werders 4:0-Testspielsieg gegen Groningen in Lohne bestand am Sonnabend kein Zweifel daran, wer in dieser Aufstellung der Bremer Abwehrchef war: Ohne die erfahrenen Ömer Toprak und Niklas Moisander gab Friedl die Richtung vor. Jener Friedl, der während der vergangenen Saison zwischenzeitlich total verunsichert war und sich kaum etwas zutraute. Der 22-Jährige ist nicht wiederzuerkennen und ist bislang einer der großen Gewinner dieser Saisonvorbereitung. „Als Innenverteidiger habe ich Spaß. Da fühle ich mich wohl. Das Zusammenspiel funktioniert gut“, sagte Friedl.

In der vergangenen Saison musste der Österreicher wegen Werders Verletzungssorgen oft als Linksverteidiger aushelfen. Diese Position kennt er zwar gut, beim FC Bayern spielte Friedl schon in der Jugend auf der linken Seite. Bei Werder aber sehen sie seine Stärken klar auf der Position des linken Innenverteidigers. Friedl ist drauf und dran, in dieser Rolle Kapitän Niklas Moisander zu verdrängen, der den Anfang der Saisonvorbereitung verletzungsbedingt verpasste. „Niemand sollte zwar Niklas Moisander abschreiben“, sagte Aufsichtsratschef Marco Bode während des Groningen-Spiels bei Werder-TV, „aber Marco Friedl hat im Moment das Standing und er hat gute Chancen, auch zum Bundesligastart auf dieser Position zu spielen.“

Kohfeldt rüttelt wach

Friedl selbst stellt keine Forderungen. Der Abwehrspieler sagte nur: „Ich gebe einfach Gas und probiere mich zu beweisen über gute Spiele und gute Trainingseinheiten.“ Florian Kohfeldt nimmt das natürlich wahr. Er lobte Friedl bereits für die starke Vorbereitung. Nach dem Groningen-Spiel jedoch sah der Trainer den Zeitpunkt gekommen, den jungen Österreicher wachzurütteln. „Gegen Lustenau hat er ein richtiges Scheiß-Spiel abgeliefert“, sagte Kohfeldt mit Blick auf das Testspiel am vergangenen Montag. „Er muss dran bleiben, das muss er wissen. Sein Potenzial schätze ich total. Das habe ich immer betont, habe mich auch in den schlechtesten Zeiten öffentlich vor ihn gestellt. Aber so wie er jetzt gegen Groningen gespielt hat, das muss die Normalität sein - von der Spannung her, vom Passspiel her, von der Kommunikation her.“

Friedl hatte sich schon in der Endphase der abgelaufenen Saison stabilisiert und war in den entscheidenden Spielen um den Klassenerhalt ein wichtiger Faktor. Diese Phase hat ihn in der Entwicklung merklich vorangebracht, doch einen Rückfall dürfe es nicht mehr geben, forderte Kohfeldt. „Er muss diesen Sprung jetzt schaffen, das konstant abzurufen. Egal gegen wen du spielst, du musst immer die Spannung haben und voll da sein. Das traue ich ihm zu. Dann ist Marco auf dem Weg zu einem sehr guten Innenverteidiger in der Bundesliga.“

Erst einmal reist Friedl nun ebenso wie Teamkollege Romano Schmid zur österreichischen U21-Nationalmannschaft, die gegen Albanien und England antritt. Ganz glücklich ist er darüber nicht, schließlich verpasst er nach seiner gelungenen Vorbereitung nun die wichtige Phase direkt vor dem ersten Pflichtspiel im Pokal gegen Jena. „Natürlich würde ich mich gerne auf den Verein und auf die Liga konzentrieren. Der Zeitpunkt für die Länderspiele ist unglücklich, aber ich freue mich jedes Mal, bei der Nationalmannschaft zu sein“, sagte Friedl. Er will das Beste daraus machen: „Der Fokus liegt jetzt auf den zwei Spielen mit der U21, dann geht es schnellstmöglich und hoffentlich fit zurück nach Bremen.“