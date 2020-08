Marco Friedl (l.) und Romano Schmid. (nordphoto)

Der österreichische Nationalcoach Franco Foda hat für die nächsten beiden Länderspiele seinen Kader benannt - zwei Bremer Profis dürfen sich dabei noch ganz leise Hoffnungen auf eine Berücksichtigung machen. Marco Friedl und Romano Schmid stehen bislang noch auf der Liste jener Spieler, die sich auf Abruf bereit halten sollen, sofern es beim Team aus der Alpenrepublik Bedarf auf ihren jeweiligen Positionen gibt.

In der Nations League sind die Österreicher zunächst am 4. September in Norwegen gefordert (Anpfiff: 20.45 Uhr), kurz darauf geht es zurück in die Heimat, wo der Gegner am 7. September dann Rumänien (20.45 Uhr) heißt. Marco Friedl und Romano Schmid warten beide noch auf ihren Einsatz im A-Team des ÖFB, bislang waren sie lediglich für den Nachwuchs international aktiv.