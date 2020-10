Marco Friedl zeigte eine starke Leistung, hier rettet er im eigenen Strafraum. (nordphoto)

Jiri Pavlenka (Note 2)

Zögerlich bei Eckbällen, fußballerisch zu oft mau. Von den harmlosen Schüssen vor der Pause nicht ernsthaft geprüft. In der zweiten Hälfte dann mit einem starken Reflex gegen Klos, super seine Rettungstat kurz vor dem Schlusspfiff gegen Edmundsson.

Theo Gebre Selassie (Note 4)

Ein paar Ballgewinne, aber kein Druck nach vorne. Verlangsamte oft das Spiel, als es hätte schneller werden können. Hatte Glück, dass sein Zupfen gegen Schipplock (77.) am Strafraum nicht geahndet wurde.

Milos Veljkovic (Note 3)

Erhielt wieder den Vorzug vor Kapitän Moisander. Vor der Pause eine souveräne Vorstellung mit guten Spielverlagerungen. Hinten unaufgeregt. Nach der Pause mit einem krassen Fehler im Spielaufbau, der folgenlos blieb.

Marco Friedl (Note 2)

Fand von Beginn an gut ins Spiel. Viele Ballgewinne, präzise lange Pässe – so auch vor dem Tor zum 1:0 auf Mbom. In dieser Verfassung wird er Stammspieler bleiben.

Ludwig Augustinsson (Note 4)

Interpretierte seine Rolle auf der linken Seite sehr offensiv. Bekam bei einer Kopfballchance nicht genug Druck hinter den Ball (38.).

Maximilian Eggestein (Note 4)

Ihm kam die defensivere Rolle im Mittelfeld zu. Glänzen konnte er da naturgemäß selten, arbeitete aber zuverlässig alles weg. Hatte ein gutes Auge für schnelle Bälle in die Spitze. Hätte gegen den Aufsteiger in einigen Szenen abgezockter sein können.

Davy Klaassen (bis 75. / Note 4)

In seinem wohl letzten Spiel vor dem angestrebten Wechsel zu Ajax führte er Werder als Kapitän aufs Feld. Hatte viele Ballaktionen, was ebenso für sein Engagement spricht wie die weiten Wege, die er beim Pressing zurücklegte. Da Werder wenig Fußball spielte, waren seine sonstigen Qualitäten kaum gefragt.

Christian Groß (ab 75. / nicht zu benoten)

Der Allrounder sammelte einen weiteren Bundesligaeinsatz.

Manuel Mbom (bis 89. / Note 3)

Nach seinem Debüt wieder in der Startelf. Top motiviert: Lief schon los, bevor angepfiffen war und verzögerte deshalb den Spielbeginn. Sehr stark seine Vorarbeit zum 1:0, als er den langen Pass von Friedl direkt verarbeitete. Ergänzte die Viererkette bei Bedarf zu einer Fünferkette und spielte lange auf dem rechten Flügel. Vor allem nach der Pause, als Bielefeld drückte, kam auch er unter Dauerdruck.

Niklas Moisander (ab 89. / nicht zu benoten)

Der Kapitän wurde noch eingewechselt, um den Sieg über die Zeit zu bringen.

Leonardo Bittencourt (bis 81. / Note 2)

Suchte von Beginn an den Weg zum Tor, durch Sprints oder Dribblings. Hatte schon in der 9. Minute eine gute Schusschance, dann wurde ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Egal: Den dritten machte er und schoss das 1:0.

Johannes Eggestein (ab 81. / nicht zu benoten)

Durfte wieder etwas Bundesligaluft schnuppern.

Josh Sargent (bis 81. / Note 4)

Lief enorm viel, aber nicht immer richtig. Das kostete Kraft. Im Strafraum stellte er sich bei seinen wenigen Aktionen mit Ball zu kompliziert an.

Davie Selke (ab 81. / nicht zu benoten)

Lauerte noch auf eine Chance zum 2:0.

Niclas Füllkrug (bis 75. / Note 3)

Er war die Anspielstation für alle hohen Bälle und überzeugte dabei mit einer guten Quote bei der Ballverarbeitung. War mit seiner Kopfballstärke auch in der Defensive wichtig, um im eigenen Strafraum zu klären. Diesmal ohne eigene klare Torchance, aber mit großem Einsatz.

Tahith Chong (ab 75. / nicht zu benoten)

Sollte für Entlastung sorgen.