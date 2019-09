Dieses Duell entwickelt sich zum Garanten für mitreißenden Offensivfußball. Im Februar gewann Werder einen echten Pokalfight in Dortmund nach Elfmeterschießen. Im Mai kämpften sich die Bremer im Weserstadion nach einem 0:2-Rückstand zurück und holten ein 2:2. Und am Sonnabend lieferten sich die beiden Teams erneut einen packenden Schlagabtausch. Beide wollten Fußball spielen, beide wollten nach vorne spielen. Am Ende stand es 2:2 (2:1).

Für Werder war dieser Punktgewinn zweifellos ein Erfolg, schließlich fehlen dem Team von Trainer Florian Kohfeldt immer noch mehrere verletzte Leistungsträger. Immerhin: Milot Rashica stand nach seiner Adduktorenverletzung erstmals wieder in der Startelf. Zusammen mit Leo Bittencourt agierte er hinter der einzigen Spitze Josh Sargent. Davy Klaassen und Maximilian Eggestein bekleideten die Halbpositionen im Mittelfeld. Nuri Sahin kehrte nach seiner Sperre ins Team zurück, spielte im defensiven Mittelfeld, ließ sich aber auch oft in die Abwehrkette zurückfallen. Diese bildeten Michael Lang, Theo Gebre Selassie, Christian Groß und Marco Friedl.

Rashica tut Werder gut

Rückkehrer Rashica tat dem Werder-Spiel mit seinem Tempo und seiner Ballsicherheit auf Anhieb gut. Und dass der Kosovare mittlerweile auch im Abschluss eiskalt ist, bewies er in der siebten Minute. Klaassen setzte sich im Zweikampf gegen Axel Witsel stark durch und passte gedankenschnell auf Rashica, der Werder mit einem trockenen Schuss 1:0 in Führung brachte. Sollte die Überraschung tatsächlich möglich sein? Sollte die immer noch stark ersatzgeschwächte Werder-Elf vor 81.000 Zuschauern gegen den Vizemeister bestehen können? Nur rund anderthalb Minuten lang durften die Werder-Fans die Führung genießen, dann schlug der BVB zurück. Lukasz Piszczek hatte viel Zeit zum Flanken und beförderte den Ball zu Mario Götze, der sich im Rücken von Lang davon geschlichen hatte. Der 1,76 Meter große Borussia-Stürmer köpfte bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison das 1:1 (9.).

In der Folge hatte Dortmund die Spielkontrolle und die meiste Zeit über den Ball. Werder stand in der Defensive aber gut, sodass die Gastgeber es mit Weitschüssen versuchen mussten. Jadon Sancho scheiterte an Torwart Jiri Pavlenka (18.), Thorgan Hazard zielte über das Tor (29.). Werder lauerte derweil auf Konterchancen, so wie in der 32. Minute. Sargent bediente Rashica, der aus spitzem Winkel den BVB-Torwart Roman Bürki prüfte.

Aus dem Nichts fiel wenig später die Dortmunder Führung. Friedl sah sich auf der linken Abwehrseite zwei Gegenspielern gegenüber und übte keinen Druck auf Hazard aus, der in Ruhe flanken konnte. In der Mitte ging Marco Reus mit dem Kopf zum Ball, während Groß es mit dem Fuß versuchte und dadurch unglücklich aussah. Das zweite Kopfballgegentor für die Bremer an diesem Abend war die Folge – 2:1 für Dortmund (41.). Für Reus war es übrigens der 13. Treffer gegen seinen Lieblingsgegner Werder. Vier Minuten später hätte Mahmoud Dahoud gleich noch ein Tor nachlegen müssen, doch Pavlenka rettete mit einer überragenden Fußabwehr. Auf der Gegenseite versuchte es Bittencourt aus der Distanz, und Bürki hielt den abgefälschten Schuss ohne Mühe (45.+2). Beim Stand von 2:1 für den BVB ging es in die Pause.

Wieder ein Tor nach einer Ecke

Kurz nach dem Seitenwechsel schaffte es Werder, sich mal am Dortmunder Strafraum festzusetzen. Nach einem guten Rashica-Pass war Lang auf der rechten Seite frei. Bürki wehrte den Ball ab, Rashicas Nachschuss blockte Piszczek (50.). Fünf Minuten später war es wieder Piszczek, der gegen Sargent rettete. Werder war in dieser Phase mutig, gewann viele Zweikämpfe, hatte öfter den Ball und wurde belohnt. Sahin brachte eine Ecke vor das Tor, Sargent verlängerte den Ball, und Friedl köpfte am zweiten Pfosten das 2:2 (55.). Die Dortmunder hatten Werders Linksverteidiger völlig alleine gelassen, und so durfte der Österreicher sein erstes Bundesliga-Tor bejubeln. Es war bereits der dritte Bremer Saisontreffer, der nach einer Sahin-Ecke fiel.

Das Spiel war nun völlig offen. Dortmund brachte mit Julian Brandt (67.) und Paco Alcacer (73.) noch mehr Offensivqualität auf den Platz, aber Werder kämpfte bravourös. Nach einer guten Parade von Pavlenka gegen Achraf Hakimi warf sich Friedl in einen Hazard-Schuss (70.). In der 73. Minute wechselte Kohfeldt den überragenden Rashica gegen Benjamin Goller aus, für 90 Minuten reichte die Kraft noch nicht.

Auch ohne Rashica spielten die Bremer weiter mutig nach vorne, mussten allerdings in der Defensive stets hellwach sein. Sargent scheiterte an Bürki (78.), im direkten Gegenzug hielt Pavlenka einen abgefälschten Hazard-Schuss. Dann war es Joker Goller, dessen scharfe Flanke der gut reagierende Bürki abwehrte (85.). Sogar der Sieg wäre für Werder möglich gewesen, doch es blieb beim 2:2. Ein Ergebnis, mit dem alle Bremer gut leben können.