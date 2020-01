Torsten Frings spielt beim Hallenturnier in Oldenburg doch nicht mit. (kokenge)

Einige große Namen fehlen. Johan Micoud trug im vergangenen Jahr beim Hallenturnier für Traditionsmannschaften in Oldenburg noch das Werder-Trikot, doch dieses Mal ist „Le Chef“ nicht dabei. Miroslav Klose, der auch schon mal mitkickte, fehlt ebenfalls. Und trotzdem ist die Veranstaltung am Freitag, 3. Januar, in der großen EWE-Arena in Oldenburg wie immer ausverkauft. Los geht es um 18.30 Uhr, Sport 1 überträgt live.

Auch ohne Micoud und Co. bietet Werder eine sehr namhafte Truppe auf. Petri Pasanen ist zum Beispiel mit dabei, oder Ivan Klasnic. Und natürlich mischt Ailton ebenfalls wieder mit. Der brasilianische Torjäger ist seit Jahren der große Liebling der Oldenburger Zuschauer. Torsten Frings war zwar angekündigt, sagte aber seine Teilnahme kurzfristig ab.

Im vergangenen Jahr musste sich Werder im Finale Benfica Lissabon geschlagen geben. Dieses Mal treffen die Bremer in der Vorrunde auf Borussia Dortmund (mit Patrick Owomoyela) und Twente Enschede. Die andere Gruppe bilden der VfB Oldenburg, der Hamburger SV (mit Richard Golz) und Borussia Mönchengladbach (mit Karlheinz Pflipsen).