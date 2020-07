Torsten Frings' bislang letzter Trainerjob war beim SV Darmstadt 98. (nordphoto)

Mit der baldigen Reise nach Meppen wurde früher gerne abstiegsbedrohten Vereinen gedroht. Torsten Frings geht nun ganz freiwillig ins Emsland. In letzter Zeit war es still geworden um den Ex-Werderaner, zur neuen Saison übernimmt er den Cheftrainerposten beim SV Meppen, wie der Drittligist am Dienstag mitteilte. Frings tritt beim Tabellensiebten der abgelaufenen Saison die Nachfolge von Christian Neidhart an, der zu Rot-Weiß Essen gewechselt ist. Der 43-Jährige hat einen Vertrag über zwei Jahre plus Verlängerungsoption unterschrieben.

„Torsten Frings ist trotz des großen Namens im Fußball sehr authentisch. Seine Fähigkeit zu motivieren und mitzureißen hat er in seiner Karriere eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich bin sicher, dass er dies auch als Cheftrainer des SVM einbringen wird", wird Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann zitiert. Frings sagte: "Der SV Meppen ist ein Traditionsklub mit ganz viel Potenzial und Leidenschaft. Die 3. Liga ist eine Profiliga, die absolut begeistert! Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und werde mit viel Herzblut bei der Weiterentwicklung des SV Meppen mitarbeiten. Lasst uns loslegen!"

Für den ehemaligen Nationalspieler ist es die zweite Station als Cheftrainer, nachdem er von 2016 bis 2017 den SV Darmstadt 98 in der Bundesliga und in der zweiten Liga trainierte. Davor war Frings bei Werder zwei Jahre lang Co-Trainer unter Viktor Skripnik - genau wie Florian Kohfeldt. Als Spieler holte er mit den Bremern zweimal den DFB-Pokal und wurde mit dem FC Bayern deutscher Meister.