Tahith Chong braucht momentan Geduld. (nordphoto)

Der Grund dafür, dass Manchester United Tahith Chong an Werder verliehen hat, liegt auf der Hand: Das hoffnungsvolle Talent soll regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln, um dann gestärkt nach England zurückzukehren. Bisher ging dieser Plan allerdings nur bedingt auf: Chong kam zuletzt gegen Schalke und Bielefeld lediglich zu Kurzeinsätzen, in Freiburg spielte der Flügelstürmer nun überhaupt nicht. Wird Manchester United da nicht langsam ungeduldig? „Er ist nah dran an der Mannschaft. Wir machen uns keine Sorgen, dass er Spielzeit kriegen wird - und Manchester United auch nicht“, betonte Clemens Fritz am Dienstag. Werders Leiter Profifußball und Scouting berichtete, dass es einen wöchentlichen Austausch mit dem englischen Traditionsklub über Chongs Entwicklung gebe.

Während der Länderspielpause hatte der 20-Jährige im Testspiel gegen St. Pauli (4:1) mit zwei Treffern geglänzt. Dennoch saß Chong in Freiburg auf der Bank und wurde auch nicht eingewechselt. Stattdessen brachte Trainer Florian Kohfeldt Milot Rashica in die Partie, der einen eher lustlosen Auftritt hinlegte. „Der Trainer hat sich anders entschieden bei den Auswechslungen“, sagte Fritz. „Alle sind fit, der Konkurrenzkampf ist groß. Das ist eine schöne Situation für uns. Wir punkten aktuell. Da ist es nicht einfach, sich einen Platz zu erkämpfen.“

Schnelligkeit, Dribbelstärke, Torgefahr - Chong verfügt im Offensivspiel über viele Stärken, doch sein Defensivverhalten haben sie bei Werder als verbesserungswürdig ausgemacht. Kohfeldt redet im Training viel mit dem Außenstürmer, aber ist während einer einjährigen Leihe überhaupt ausreichend Zeit vorhanden, um solche Probleme anzugehen? Clemens Fritz meinte dazu: „Wir haben schon die Zeit, dass er dazulernen kann. Man merkt auch, dass er Entwicklungsschritte macht.“ Jeder Spieler werde im Laufe der Saison noch wichtig für die Mannschaft werden, betonte der Leiter Profifußball. Das gelte natürlich auch für Tahith Chong.