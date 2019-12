Am kommenden Sonntag ist Clemens Fritz zu Gast im Sport1 Doppelpass. In dem Fußball-Talk, moderiert von Thomas Helmer, geht es ab 11 Uhr unter anderem auch um Werders Auftritt beim FC Bayern am Sonnabend.

Weitere Gäste sind Marcel Reif und Mario Basler. Auch der WESER-KURIER nimmt an der Gesprächsrunde teil, Christoph Sonnenberg diskutiert über die Situation Werders.