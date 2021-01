Am Sonnabend könnte Klaas-Jan Huntelaar gegen Bremen sein Bundesliga-Comeback geben. (Guido Kirchner/dpa)

Klaas-Jan Huntelaar könnte am Samstag gegen den SV Werder Bremen sein Bundesliga-Comeback für den FC Schalke 04 feiern. Und Fußball-Deutschland diskutiert, ob der inzwischen 37-Jährige überhaupt noch eine Hilfe im Abstiegskampf sein kann. Clemens Fritz glaubt daran – und als Leiter Profifußball bei Werder warnt er seine Mannschaft vor dem Stürmer mit einem ganz besonderen Vergleich: „Man sollte ihn nie aus den Augen lassen, er ist einer wie Claudio Pizarro.“

Werder-Legende Pizarro hat sogar noch mit 41 Jahren in der Bundesliga gespielt, ehe er nach der vergangenen Saison seine Karriere beendete und als Markenbotschafter zurück zum FC Bayern München, seiner zweiten großen Fußball-Liebe neben Werder, gewechselt ist. Huntelaar geht es da ganz ähnlich. Er ist zwischen Schalke und Ajax Amsterdam hin- und hergerissen.

Jetzt entschied er sich tatsächlich gegen die Titelchance mit den Niederländern und für den Abstiegskampf mit dem FC Schalke, für den er schon von 2010 bis 2017 aufgelaufen ist. Die ersten beiden Spiele gegen den 1. FC Köln (1:2) und den FC Bayern München (0:4) verpasste Huntelaar allerdings wegen Wadenproblemen. Noch ist offen, ob er in Bremen dabei sein kann.

Ganz Schalke hofft darauf, dass Huntelaar die Königsblauen mit seinen Toren vor dem Abstieg rettet. „Einen Huntelaar musst du immer beachten“, warnt Fritz: „Er hat so viel Erfahrung, hat bei vielen Weltklasse-Clubs gespielt.“ Bevor der Niederländer 2010 zu Schalke kam, stand er bei Real Madrid und dem AC Mailand unter Vertrag. Er spielte 76 Mal für die Nationalmannschaft und erzielte dabei 42 Treffer. Für Schalke absolvierte Huntelaar 240 Pflichtspiele (126 Tore). Und auch im hohen Fußballer-Alter ist Huntelaar noch treffsicher. In der aktuellen Saison stehen in der Eredivisie in elf Spielen sieben Tore auf seinem Konto.

„Er gehört einfach zu diesen Stürmern, die wissen, wo das Tor steht“, bemüht Fritz für sein Huntelaar-Lob eine altbekannte Fußball-Floskel und fügt sogleich noch an: „Die können aus nichts etwas kreieren – und wenn sie nur ihre Zehenspitze reinhalten, um die Richtung des Balles entscheidend zu verändern. Huntelaar ist immer noch unheimlich gefährlich, da sollten wir aufpassen.“