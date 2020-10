Clemens Fritz kann den Hoffenheimer Ärger gut verstehen. (nordphoto)

Sechs Tore in drei Spielen - Andrej Kramaric befindet sich in Topform und Werder hätte sich einiges überlegen müssen, um Hoffenheims Torjäger beim Heimspiel gegen die TSG am kommenden Sonntag (18 Uhr) in den Griff zu bekommen. Dieses Problem bleibt den Bremern aber erspart. Kramaric hat sich genau wie sein Teamkollege Kasim Adams während einer Länderspielreise mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in zehntägiger Quarantäne. Dazu muss Pavel Kaderabek wegen eines Corona-Falls im familiären Umfeld in Quarantäne. Hoffenheim geht also ersatzgeschwächt in das Europa-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad am Donnerstag und in die Bundesliga-Partie gegen Werder. Entsprechend groß ist der Ärger bei Manager Alexander Rosen über die zurückliegende Länderspielpause: „Es ist an der Zeit, ein Ausrufezeichen zu setzen - vielleicht als Liga, vielleicht über die DFL. Wir müssen intensiver darüber nachdenken, die Jungs nicht abzustellen“, sagte er bei Sky.

Clemens Fritz kann Rosens Position gut nachvollziehen: „Ich habe volles Verständnis für die Hoffenheimer Situation. Das wünscht sich kein Verein“, sagte Werders Leiter Profifußball am Dienstag in einer Medienrunde. Die Bremer hatten ihre Nationalspieler für Partien in Risikogebieten nicht abgestellt, diese Möglichkeit gibt der Weltverband Fifa den Vereinen. Die einzige Ausnahme bildete Yuya Osako, der sich nach seinem Einsatz für Japan fünf Tage in Quarantäne begab.

Die Suche nach dem Mittelweg

Hoffenheims Rosen übte unterdessen scharfe Kritik an den Verbänden: „Die Klubs bezahlen die Spieler, arbeiten mit allem daran, dass die Abläufe ordnungsgemäß durchgeführt werden und man hat das Gefühl, dass es den Verbänden einfach egal ist, Hauptsache durchgedrückt. So wie es gelaufen ist, geht es definitiv nicht. Es ist einfach unverantwortlich.“ Fritz fand moderatere Töne, betonte aber ebenfalls: „Sicherlich kann man darüber diskutieren, ob irgendwelche Freundschaftsspiele in Land XY sein müssen oder ob es gleich drei Spiele sein müssen in einer Länderspielpause. Es wäre wünschenswert, den bestmöglichen Mittelweg für alle Beteiligten zu finden.“ Die Nationalspieler gar nicht mehr abzustellen, könne allerdings nicht die Lösung sein, „weil es Bestimmungen gibt, an die sich auch die Vereine halten müssen“, sagte Fritz.

Eines war dem Bremer Ehrenspielführer bei dem Thema zusätzlich wichtig. Nur weil Hoffenheim auf drei Spieler verzichten müsse, werde die Aufgabe für Werder keinesfalls einfacher. „Hoffenheim hat eine sehr gute Mannschaft, die in der Breite gut besetzt ist“, unterstrich Fritz. „Dazu kommt eine gewisse Frustration bei ihnen über die Ausfälle, die sie zusätzlich motivieren könnte. Wir sollten gewarnt sein und auf uns schauen.“