Werders medizinische Abteilung leistet in der aktuellen Saison gute Arbeit. (nordphoto)

Am Dienstag vermeldete Werder, dass sich Patrick Erras am Oberschenkel verletzt hat und vorerst ausfällt. In der vergangenen Saison gab es solche Meldungen mehrmals pro Woche, in der laufenden Spielzeit dagegen haben sie Seltenheitswert. Bis auf Erras sind derzeit alles Profis fit. Den Hauptgrund für die wenigen Verletzungen sieht Clemens Fritz in der genau dosierten Belastungssteuerung der Spieler. „Daran haben wir in der Vorbereitung sehr intensiv gearbeitet“ sagte Werders Leiter Profifußball und Scouting. „Wir haben immer wieder darauf geachtet, dass die Jungs genügend Regenerationsphasen bekommen.“

Insbesondere die zu hohe Belastung während der Saisonvorbereitung hatten die Werder-Verantwortlichen als einen Fehler der vergangenen Spielzeit angeführt, in der phasenweise mehr als elf Spieler verletzt ausfielen. Die Verletzungsmisere war ein Grund für Werders Absturz. In der neuen Saison stellt sich die Verletztensituation viel besser dar, und bislang läuft es auch sportlich rund. Fritz lobte daher die Arbeit der medizinischen Abteilung und betonte, dass auch die Spieler ihren Teil dazu beitrügen: „Es gibt einen täglichen, sehr guten Austausch mit den Spielern. Wenn einer mal etwas spürt, muss er das offen ansprechen. Falscher Ehrgeiz ist nicht gefragt. Der Konkurrenzkampf ist groß. Jeder Spieler will trainieren und will spielen, aber es kann auch mal besser sein, eine Trainingseinheit wegzulassen.“