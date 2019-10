Gefragter Mann: Werders Ex-Nationalspieler Clemens Fritz. (nordphoto)

Frank Baumann nimmt den Wirbel, den seine Aussagen in dieser Woche auslösten, mit einem gesunden fränkischen Humor. „Ich wusste gar nicht, dass das so interessant ist“, sagt er, „vielleicht hat sich der ein oder andere ja auch gewünscht, dass der Baumann bald aufhört.“ Dieses „bald“ ist natürlich relativ, Baumann hat seinen Rückzug vom Amt des Werder-Managers mit seinem 50. Geburtstag verknüpft, das wäre in sechs Jahren. So lange hat er ja nicht mal Vertrag, sein jetziger Kontrakt endet 2021.

Trotzdem wird Baumann nicht verhindern können, dass fortan immer mal wieder über mögliche Nachfolger spekuliert wird. Als Kandidat aus der Werder-Familie gehört natürlich auch Ehrenspielführer Clemens Fritz zum Kreis derer, die künftig mehr Verantwortung übernehmen könnten. Zumal der Ex-Nationalspieler bei Werder derzeit ein Trainee-Programm absolviert und demnächst auch als Führungskraft in den von Baumann verantworteten Bereich Scouting/Kaderplanung eingebunden werden könnte.

„Fritz kann Leute mitnehmen“

„Mit Sicherheit wird Clemens einer derer sein, die in den nächsten Jahren eine sehr tragende Rolle bei Werder Bremen spielen. Da bin ich mir sehr sicher und hoffe es auch“, erklärte nun Trainer Florian Kohfeldt. Er schätze Fritz sehr und traue ihm „unheimlich viel“ zu, denn: „Er ist sehr kompetent, bringt Fußballsachverstand mit und hat auch grundsätzlich ein Auftreten, das gut passt für einen Repräsentanten eines Bundesliga-Vereins. Sowohl nach außen, aber auch nach innen hat er eine sehr sympathische Art und kann Leute mitnehmen.“

Aber auch Kohfeldt möchte es mit den Spekulationen jetzt nicht übertreiben. „Ich möchte noch mal betonen: Frank Baumann hat angekündigt, in sechs Jahren aufhören zu wollen“, betont der Chefcoach, „das ist noch sehr lange hin.“ Diese lange Zeitspanne ist natürlich auch für die Karriereplanung von Fritz relevant. Kohfeldt meint dazu: „Ich glaube nicht, dass Clemens Fritz erst dann eine größere Rolle bei Werder übernimmt, wenn Frank Baumann nicht mehr da ist. Sondern ich denke, das wird bereits vorher ergänzend stattfinden.“