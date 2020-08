Clemens Fritz wird künftig noch mehr Aufgaben bei Werder übernehmen. (nordphoto)

Das Aufgabengebiet von Clemens Fritz bei Werder wächst und wächst. „Clemens wird sehr nah an die Mannschaft heranrücken. Er wird in den Schnittstellen zwischen Mannschaft, Trainerteam und Staff agieren und soll mit seinen Erfahrungen als jahrelanger Kapitän ein wichtiges Bindeglied werden“, sagte Sportchef Frank Baumann am Montag. So werde Fritz auch weiterhin als Leiter der Scoutingabteilung tätig sein, darüber hinaus erhält er ab sofort den Titel Leitung Profifußball bekommen. „Das ist ein sehr wichtiger Schritt, um uns noch besser und professioneller aufzustellen“, sagte Baumann.

Über die zusätzliche Unterstützung freut sich verständlicherweise auch Florian Kohfeldt, der bereits seit Jahren eine enge Zusammenarbeit mit Fritz pflegt. „Clemens wird Schnittstellenfunktionen in verschiedene Richtung haben. Er wird enger Ansprechpartner sowohl für die Mannschaft als auch für mich“, sagte Kohfeldt. „Darüber hinaus wird er sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit einbringen.“ Es ist also stark damit zu rechnen, dass Fritz häufig vor, während und nach den Spielen vor die Mikrofone der Journalisten treten wird, um den Chefcoach zu entlasten, der diese Rolle viel zu häufig im Alleingang erledigen musste. Bereits in der Vergangenheit hatte Werder einen vergleichbaren Posten vergeben. Auch Frank Baumann begann einst seine Managerlaufbahn im Schatten der übrigens Verantwortlichen, gleiches gilt für den inzwischen in Mainz arbeitenden Rouven Schröder.

„Für mich ist es wichtig, gewisse Strömungen zu erkennen und als Ansprechpartner für alle Beteiligten da zu sein“, sagte Clemens Fritz. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.“