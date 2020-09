Auftritt am Sonntag

Fritz zu Gast im Sportclub

Am Sonnabend will Werder im DFB-Pokal in die zweite Runde einziehen. Einen Tag später wird Clemens Fritz dem NDR im Sportclub einen Besuch abstatten und ausführlich über die Lage in Bremen sprechen.