Fanschals gelten unter Fußball-Anhängern als begehrte Trophäe. Sie dem Gegner abzunehmen, kann vor Gericht enden, wie jetzt für einen Fan von Werder Bremen. (Franz-Peter Tschauner /dpa /lnw)

Kein guter Tag für die Fans von Werder Bremen, dieser 10. November 2018. Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach, 1:3. Ein Dreierpack des Franzosen Alassane Plea verpasst den Europa League-Träumen der grün-weißen Kicker einen herben Dämpfer. Doch für einen der Werder-Fans kommt es erst jetzt, eineinhalb Jahre später, so richtig dick. Er hatte damals nach dem Spiel einem Anhänger von Gladbach dessen Fan-Schal abgenommen. Und findet sich nun vor Gericht wieder. Angeklagt wegen räuberischen Diebstahls. Ein Verbrechen, auf das bei einer Verurteilung mindestens ein Jahr Gefängnis steht.

Es ist dem 26-Jährigen, der am Donnerstagmorgen trotz seiner enormen Körpergröße wie ein Häuflein Elend auf der Anklagebank in Saal 251 des Amtsgerichts sitzt, anzumerken, dass er es immer noch nicht so recht fassen kann, was hier gerade geschieht. Ein Verbrecher soll er sein? Eventuell ins Gefängnis müssen? Und alles nur, weil er einem gegnerischen Fan einen Schal weggenommen hat?

Stimmt so nicht, sagt die Staatsanwaltschaft. Er habe dem anderen auch auf den Arm geschlagen. Und ihm, als dieser versuchte den Angeklagten festzuhalten, weitere Schläge angedroht. Deshalb die Anklage wegen räuberischen Diebstahls.

Dass er den Schal an sich genommen hat, bestreitet der Angeklagte nicht. Wohl aber die Gewaltanwendung. Allenfalls gestikuliert habe er, aber definitiv nicht geschlagen, da sei er sich ganz sicher. „Ich wollte doch nur noch weg. Hätte er seinen Schal festgehalten, hätte ich sofort losgelassen.“

Frust und Alkohol

Sein Mandant sei zum Zeitpunkt der Tat erheblich alkoholisiert gewesen, berichtet der Verteidiger des Mannes. Der Angeklagte wisse, dass er Mist gebaut habe, sei ansonsten aber bislang völlig unbescholten durchs Leben gegangen und ganz gewiss kein Klopper. Nur im Zusammenspiel von Frust über die Heimniederlage und viel zu viel Alkohol sei es zu diesem Vorfall gekommen. „Eine halbe Flasche Korn vor dem Spiel, sechs halbe Liter Bier vor und während des Spiels und weitere Biere nach der Partie, beantwortet der 26-Jährige die Frage der Richterin, wie viel er denn an diesem Tag getrunken habe.

Er habe den Schal auch nicht behalten wollen, sondern sofort wegwerfen, beteuert der Angeklagte. Womit es sich nicht mehr um Diebstahl handeln würde. Doch als der Verteidiger vorsichtig vorfühlt, ob man nicht darüber nachdenken könne, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen, unterbindet die Staatsanwältin dies mit einem entschiedenen Nein. „Gewaltdelikte nach Fußball stellen wir nicht ein.“

Womit die Verhandlung zunächst an ihrem Ende angelangt ist. Entscheidend für den Ausgang des Verfahrens ist die Aussage eines Polizisten, der die Tat im November 2018 aus seinem Dienstfahrzeug heraus beobachtet hatte. Der ist zwar am Donnerstag als Zeuge geladen, muss aber gesundheitsbedingt absagen. Im schriftlichen Bericht des Polizisten ist von einem Handgemenge die Rede, in dessen Verlauf der Angeklagte seinem Gegenüber mit der rechten Hand auf den Arm geschlagen haben soll.

„Wenn er im schlimmsten Fall einen Arm weggeschlagen haben soll...“, versucht es der Verteidiger an dieser Stelle noch einmal, beißt bei der Staatsanwaltschaft aber auf Granit. Der Prozess wird auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, damit bei einem neuen Termin der Polizist als Zeuge gehört werden kann.