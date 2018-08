Werder wird auf den Ausfall von Ole Käuper personell nicht reagieren. "Wenn Ole drei Monate ausgefallen wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit deutlich höher gewesen, dass wir reagiert hätten", sagte Sportchef Frank Baumann zu Mein Werder. Da Käuper mit einem Außenbandanriss im Fuß aber vermutlich "nur" drei bis vier Wochen pausieren muss, intensiviert Werder seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt nicht. "Es gilt das, was wir vorher schon gesagt haben: Wenn sich etwas Passendes ergibt, dann könnten wir reagieren", so Baumann weiter, "aber wir haben keinen Druck, wir fühlen uns mit dem Kader wohl, so wie er ist."

Ole Käuper, 21, hatte sich die Verletzung am Sonnabend im Pokalspiel bei Wormatia Worms nach einem bösen Einsteigen seines Gegenspielers Jan-Lucas Dorow zugezogen. Käuper ist erster Ersatz für Philipp Bargfrede, der im zentralen defensiven Mittelfeld gesetzt ist.