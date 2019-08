Niclas Füllkrugs war sichtlich sauer. Der Werder-Stürmer hatte gegen Hoffenheim in der 71. Minute das 2:2 erzielt, doch dieser Treffer zählte nach Einsatz des Videobeweises nicht. Also wetterte Füllkrug kurz nach dem Abpfiff voller Emotionen im Sky-Interview: „Wie das Regelwerk verändert wurde, ist wieder eine Sache, die den Fußball verschlechtert. Das kann ich nicht nachvollziehen.“

So bitter sie für Werder jedoch war, die Entscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann entsprach den Regeln. Seit Saisonbeginn wird ein Handspiel, das ein Tor zur Folge hat, immer geahndet, egal ob es absichtlich passiert oder nicht. Und Füllkrug war der Ball an den Oberarm gesprungen. „Der Schiedsrichter hat in dieser Situation keinen Ermessenspielraum gehabt“, sagte Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter beim Deutschen Fußball-Bund, im „Doppelpass“ von Sport1.

Trotz dieser eindeutigen Regel ist es nach einem Wochenende, an dem zwei mögliche Handelfmeter für Schalke gegen Bayern nicht gegeben wurden, nur menschlich, dass die Bremer Spieler und Verantwortlichen mit dem Schicksal haderten. „Wenn man sich fünf Minuten Zeit nimmt, um zu entscheiden, dann muss man auch das Zupfen überprüfen“, sagte Füllkrug, der direkt nach seinem Handspiel vom Hoffenheimer Kevin Vogt festgehalten worden war. „Das ist verrückt. Der Schiedsrichter hätte auf Nicht-Tor und Strafstoß entscheiden können“, sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Sportchef Frank Baumann ärgerte sich derweil über die Entstehung des Treffers zum 2:1 für Hoffenheim in der 59. Minute, wie er sagte. Kevin Möhwald hatte sich bei einem eigenen Foul wehgetan und hielt sich das Gesicht. Trotzdem lief das Spiel sofort weiter, und Hoffenheim nutzte den Freiraum im Mittelfeld, wo Möhwald fehlte. Kurz vorher hatte Christoph Baumgartner einen Schuss in den Unterleib bekommen, und die Partie war zur Behandlung unterbrochen worden.