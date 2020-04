Auf dem Weg zur Arbeit, die nun wieder nach Rasen riecht: Werders Torjäger Niclas Füllkrug. (nordphoto)

Auf diese Momente hat Niclas Füllkrug lange hingearbeitet. Der zuletzt zweimal am Knie operierte Werder-Stürmer darf endlich wieder auf dem Rasen trainieren, statt nur in den Krafträumen und in der Reha zu schuften. „Es ist schon schön, nach sieben Monaten im Kraftraum endlich wieder an der frischen Luft zu sein. Da auch noch das Wetter mitspielt, macht es doppelt so viel Spaß“, wird der 26-Jährige auf der Vereinshomepage zitiert.

Es sind jedoch nur erste vorsichtige Schritte für den Stürmer, immerhin aber endlich wieder mit dem Ball. Den hatte der Torjäger nicht mehr am Fuß, seit er sich im September 2019 im Mannschaftstraining das Kreuzband gerissen hatte. Das Knie ist nun offenbar stabil und der Angreifer darf endlich wieder aufs Tor schießen – wenn auch nur im Training. „Es ist ein Gewöhnungsprogramm„, betont Füllkrug, „wir arbeiten sehr intensiv und sind sehr fleißig.“ In den kommenden Wochen sollen diese kleinen Schritte auf dem Weg zurück fortgesetzt werden.