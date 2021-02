Für einen Profi des SV Werder Bremen war es dann doch ein richtig gutes Wochenende – für Niclas Füllkrug. (nordphoto / gumzmedia)

Für einen Profi des SV Werder Bremen war es dann doch ein richtig gutes Wochenende – für Niclas Füllkrug. Der hatte auf sein erhofftes Comeback in Bielefeld verzichten müssen, was aber nach der Spielabsage gar nicht mehr so tragisch ist. Besser noch: Der 27-Jährige ersparte sich einen alles andere als angenehmen Trip ins Bielefelder Schneechaos. Vor allem die Rückfahrt hatte es in sich.

„Für Niclas ist das jetzt ganz gut gelaufen“, sagte Sportchef Frank Baumann. Der Stürmer würde nun ein Spiel mehr zur Verfügung stehen. Eigentlich hatte Trainer Florian Kohfeldt seinen Angreifer nach dessen Sprunggelenksverletzung Mitte Januar schon für einen Kurzeinsatz in Bielefeld eingeplant. Doch dann fehlte der 27-Jährige beim Abschlusstraining am Samstag. „Es war kein Rückschlag“, betonte Baumann ausdrücklich und erklärte: „Es war einfach noch zu früh. Niclas ist aber noch voll im Zeitplan.“

Ursprünglich hatte Werder erst Mitte oder sogar erst Ende Februar mit dem Angreifer gerechnet. Nun soll Füllkrug am Samstag gegen den SC Freiburg wieder einsatzfähig sein. Wegen einer Waden- und seiner aktuellen Knöchelverletzung hat der Stürmer in dieser Saison elf von 18 Bundesligapartien verpasst – das Auswärtsspiel in Bielefeld dank der Absage allerdings nicht.

Zur Sache

