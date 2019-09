Es ist immerhin eine kleine gute Nachricht aus dem Bremer Verletztenlager: Niclas Füllkrug hat seine Knie-Operation gut überstanden. „Niclas wurde heute in Augsburg von Dr. Ulrich Boenisch erfolgreich am vorderen Kreuzband und Außenminiskus im linken Knie operiert“, teilte Werder am späten Montagnachmittag mit. „Er wird jetzt noch einige Tage in der Klinik bleiben und Ende der Woche nach Bremen zurückkehren“, heißt es weiter.

Niclas Füllkrug hatte sich in der vergangenen Woche beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig verletzt. Der Angreifer wird nun mindestens sechs Monate ausfallen, ob er überhaupt noch einmal in dieser Saison für Werder auflaufen wird, ist fraglich. Nach seinem dritten Knorpelschaden war der ehemalige Hannoveraner optimal in die laufende Spielzeit gestartet, unter anderem waren ihm zwei Tore gelungen.