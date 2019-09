Es kann immer noch schlimmer kommen. Bei Werder trifft das gerade in fatalem Ausmaß zu. Niclas Füllkrug hatte sich am Freitag im Training verletzt, am Abend kam dann die vernichtende Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes und Außenmeniskusriss im linken Knie. Der Stürmer fällt somit viele Monate aus, möglicherweise ist die Saison für ihn sogar ganz gelaufen.

Das Ergebnis der MRT-Untersuchung teilte Werder am Freitagabend mit. „Es ist der absolute worst case und tut mir für Lücke unfassbar leid. Wir hoffen, dass seine Genesung gut und schnell verläuft. Wir sind in dieser schwierigen Zeit immer für ihn da und sind davon überzeugt, dass er noch stärker zurückkommen wird. Wir werden als Team jetzt mit der gesamten Werder-Familie noch enger zusammenrücken, um diesen herben Rückschlag und diese schwierige Situation zu verkraften“, wurde Cheftrainer Florian Kohfeldt in der Meldung zitiert.

Für Füllkrug ist die schwere Verletzung verdammt bitter. Der 26-Jährige hatte bei Hannover 96 wegen eines Knorpelschadens im Knie fast die gesamte Rückrunde verpasst. Bei Werder war Füllkrug nun schnell wieder in Topform gekommen, hatte sich einen Stammplatz im Angriffszentrum erarbeitet und war ein absoluter Leistungsträger. Zwei Bundesliga-Tore erzielte er bereits und bereitete einen Treffer vor. Es war auch Füllkrugs Verdienst, dass zuletzt nicht mehr so viel über den abgewanderten Kapitän Max Kruse gesprochen wurde.

Füllkrug war somit der Bremer Toptransfer des Sommers, er kam für 6,3 Millionen Euro aus Hannover. Dass er nun auch noch ausfällt, ist der neue Höhepunkt der beispiellosen Verletzungsserie bei Werder in dieser Saison. Der Angreifer hatte sich im Abschlusstraining bei einem Zweikampf mit Benjamin Goller das Knie verdreht und die Einheit sofort abgebrochen. Gegen Leipzig dürfte nun Josh Sargent oder Claudio Pizarro im Sturmzentrum Füllkrugs Platz einnehmen.