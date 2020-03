Er sollte ein prägender Kopf des Teams werden: der leider verletzte Torjäger Niclas Füllkrug. (nordphoto)

Die Krise von Werder Bremen liegt auch am Fehlen von Niclas Füllkrug. Die beiden Siege zu Saisonbeginn gegen Augsburg und bei Union Berlin waren Füllkrug-Siege, der aus Hannover zurückgekehrte Stürmer war damals der entscheidende Mann auf dem Platz und zeigte eine Form, die man ihm nach seinem in Hannover erlittenen dritten Knorpelschaden im Knie so früh nicht zugetraut hatte. „Er war für uns schon am dritten und vierten Spieltag ein absoluter Schlüsselspieler, und das auf einem Top-Niveau“, sagt auch Manager Frank Baumann.

Doch dann passierte genau das, was alle befürchtet hatten bei diesem Wechsel, der immer ein gewisses Verletzungsrisiko in sich trug: Füllkrug verletzte sich Anfang September erneut am Knie, diesmal ein Kreuzbandriss. Seither fällt er aus, und die leisen Hoffnungen, er könne im Saisonfinale vielleicht noch siegbringend eingreifen, haben sich durch eine zweite Operation im Februar erledigt. Damit sind auch alle Pläne hinfällig, wie Werder den ablösefreien Abgang von Max Kruse auffangen wollte. Dass damit die etwa 6,3 Millionen Euro Ablöse für Füllkrug und so auch große Teile der Saison in den Sand gesetzt wurden, ist eine Kritik, der sich Baumann stellen muss. Nach Abwägen aller Faktoren sagt der Manager dazu: „Wenn er sich an seiner alten Stelle verletzt hätte, dann hätte ich die Kritik an diesem Transfer verstanden. So ist es aber eine ganz andere Verletzung, die ein Stück weit einfach auch Pech war.“

Er fehlt als Stürmer und als Typ

Zwar habe Werder natürlich gewusst, dass Füllkrug eine Verletzungshistorie hat. „Und deshalb“, erklärt Baumann, „haben wir das ja auch von verschiedensten Spezialisten untersuchen und prüfen lassen. Auch die Bänder und die Menisken. Und da war die Rückmeldung der Ärzte, dass alles in Ordnung sei. Man muss klar sagen, dass die aktuelle Verletzung, also der Kreuzbandriss, nichts mit seinen Vorverletzungen zu tun hatte. Das war ein Trainingsunfall, wo er in einen Zweikampf reingerauscht ist. Er hatte an den Kreuzbändern bis dahin keine Probleme gehabt.“

Aber er fehlt Werder natürlich trotzdem. Der anfänglich fast schon etwas trotzig vorgetragene Glaube der Werder-Verantwortlichen, man könne auch ohne Füllkrug genügend Tore schießen, erwies sich als Trugschluss von enormer Tragweite. Zumal auch Yuya Osako nach seiner schweren Oberschenkelverletzung das machte, was er so oft bei heftigem Gegenwind macht: Er duckt sich weg. Das ist genau das Gegenteil dessen, wofür Füllkrug steht – und was Werder jetzt so dringend bräuchte. „Klar fehlt er uns jetzt im Sturm, aber auch als Spielertyp, weil wir so einen Typen nicht noch einmal im Kader haben“, sagt Baumann mit Blick auf Füllkrug, „wir haben versucht, das im Winter durch Davie Selke zu kompensieren, der ein ähnlicher Spielertyp ist. Im Sommer war das nicht mehr möglich, weil sich Niclas Füllkrug erst nach dem Ende der Transferperiode verletzt hatte.“ Doch ausgerechnet im Abstiegskrimi am kommenden Wochenende bei Hertha BSC darf Selke nicht spielen, weil die Berliner das in den Leihvertrag mit Werder festschreiben ließen.

18 Millionen wären unmöglich gewesen

Den Transfer von Füllkrug, der sich in Zukunft bei entsprechender Gesundheit natürlich noch auszahlen kann, bewertet Baumann nicht als Fehler: „Wir müssen bei diesem Transfer schon auch festhalten, dass wir den Spieler wahrscheinlich nie bekommen hätten, wenn er sich nicht in Hannover verletzt hätte. Hannover hatte, so glaube ich, im Jahr davor ein 18-Millionen-Angebot für Füllkrug abgelehnt. Das wäre für uns nicht machbar gewesen.“ Neuzugänge in dieser finanziellen Größenordnung wären für Werder nur durch eigene, teure Spielerverkäufe möglich. Doch darauf verzichtete man im Sommer bewusst, um den Kader so zu behalten. „Einen Spieler zu finden, der ein Spiel prägt, der 15 Assists macht und am besten noch 15 Tore, das bewegt sich nicht in unseren Preiskategorien“, fasst Baumann zusammen, „bei allem Invest, das wir bei dem Transfer von Niclas Füllkrug eingegangen sind, bewegt sich das im Bundesligavergleich einfach in einem Bereich, wo man von Peanuts spricht.“

Neue Saison, neuer Angriff

Die Folgen des Füllkrug-Ausfalls sind für Werder jedoch keine Peanuts. Denn der Torjäger gehört als Typ und als Spieler zweifellos zu den Figuren im Team, die absolut am Limit spielen und funktionieren hätten müssen, um das ambitionierte Saisonziel Europa League vom Start weg überhaupt irgendwie mit Leben füllen zu können. Das Gegenteil trat ein. „Wir haben nie gesagt, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben können“, sagt Baumann dazu, „im Normalfall, wenn alles gut läuft, sehen wir uns irgendwo zwischen Platz 9 und 12 oder 13 in der Tabelle. Um unser Ziel zu erreichen und vorne reinzukommen, haben wir immer betont, dass wir dafür am Limit spielen müssten. Wir müssten dazu alles ausschöpfen, und gleichzeitig müsste eine der ersten sieben Mannschaften auch patzen. Wenn es aber nicht gut läuft und so viele wichtige Spieler bei uns ausfallen, dann ist es ein großes Problem. Und dann können wir auch unten reinrutschen. Das haben wir immer betont, auch wenn wir uns ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt hatten.“ Die Hoffnung ist, dass man in der neuen Saison mit einem dann wieder gesunden Füllkrug wieder angreifen kann. Offen ist jedoch, in welcher Liga.