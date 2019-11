Zwei Männer, ein Ziel: mit Werder erfolgreich sein. Florian Kohfeldt muss aber noch länger auf Niclas Füllkrug verzichten. (dpa)

Gerade nach dem Schock über den erneut langen Ausfall von Abwehrspieler Ömer Toprak sehnen sich viele Werder-Fans nach dem ein oder anderen Comeback. Wann kommen Moisander und Augustinsson zurück? Wann ist Philipp Bargfrede wieder ein Mann für die Bundesliga-Startelf? Das geht Trainer Florian Kohfeldt nicht anders. Jeder Rückkehrer erhöht die fußballerische Qualität am Spieltag und im Mannschaftstraining, im Fall von Abwehrchef Moisander sind dann auch Abgezocktheit und Cleverness in Schlüsselsituationen gleich ganz anders ausgeprägt.

Nach sieben sieglosen Bundesligaspielen und dem Abrutschen auf den 14. Tabellenplatz fällt aber ein anderes Problem zunehmend auf, das mit der fußballerischen Klasse zunächst einmal nichts zu tun hat: Es ist alles so brav bei Werder. Im Spiel, im Training. Die ganze Zeit. Keine Reibung, keine Aufregung. Es trottet alles so dahin. Sehr ruhig.

Die gewollte Geschlossenheit

Einerseits weiß gerade Florian Kohfeldt diese im Profifußball selten gewordene Geschlossenheit gerade sehr zu schätzen, die der SV Werder in dieser sportlichen Krise demonstriert. Es ist ja auch die Grundidee dieses Vereins, geschlossen für eine attraktive und offensive Spielweise zu stehen – und diese nicht bei heftigem Gegenwind komplett über den Haufen zu werden. Werder will so sein, nicht nur der Trainer. Und dem hilft diese Grundeinstellung jetzt enorm, um nicht hinterfragt zu werden. Auch wegen dieser Gewissheit hat er seinen Vertrag vor dieser Saison bis 2023 verlängert. Er weiß: In der Bremer Ruhe kann er sich entwickeln.

Auch Möhwald bringt das mit

So hilfreich diese Geschlossenheit und das löbliche Miteinander auch sein mag - auf dem Feld wäre ein bisschen mehr Feuer inzwischen durchaus wichtiger. Hier wehren sich Davy Klaassen und vor allem Leonardo Bittencourt als eklige Spieler zwar nach Kräften, doch Kohfeldt vermisst hier vor allem einen Schlüsselspieler, der im Sommer vor allem auch wegen seiner besonderen Mentalität verpflichtet wurde: Niclas Füllkrug. „Niclas fehlt uns nicht nur als Torjäger, sondern auch als Typ auf dem Feld“, sagt Werders Trainer, „weil er ein Spieler ist, der sich im Spiel gegen alle Widerstände stellt und dem in diesen 90 Minuten völlig egal ist, was sonst noch so passiert. Der will gewinnen und gut spielen, ganz gleich auch, was der Gegner macht. Das ist eine besondere Mentalität. Auch Kevin Möhwald bringt dieses Element in ein Spiel ein.“

Doch auf die beiden am Knie operierten Spieler muss Kohfeldt noch einige Monate verzichten. Das Problem: Eine solche Mentalität lässt sich nicht von Spielern einfordern, die das nicht von selbst mitbringen und die auch nie für so eine Rolle vorgesehen waren. Es ist gewiss kein Zufall, dass Werder kein einziges Bundesligaspiel mehr gewinnen konnte, seit Füllkrug wegen eines Kreuzbandrisses fehlt. An den beiden einzigen Saisonsiegen bei Union Berlin und gegen den FC Augsburg war Füllkrug maßgeblich beteiligt: als Torschütze, als Vorlagengeber, bei defensiven Kopfbällen und als ekliger Gegenspieler, der sich nichts gefallen lässt. Werders große Hoffnung ist, dass Füllkrug diese gewinnbringende Art bei einem optimalen Reha-Verlauf wenigstens im Saisonendspurt wieder auf dem Rasen einsetzen kann.