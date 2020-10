Kann es nicht fassen: Niclas Füllkrug nach seiner frühen Verletzung. (nordphoto)

Aufatmen bei Werder nach den Sorgen um Yuya Osako: Der japanische Nationalspieler hat aus dem Spiel gegen Hoffenheim doch keine schwerere Verletzung am Knie davongetragen. Dies ergaben eingehende Untersuchungen im Laufe des Montags, teilte der Verein mit. „Die Untersuchungen haben einen strukturellen Schaden am Knie ausgeschlossen„, erklärte Trainer Florian Kohfeldt, “es ist aber eine schmerzhafte Prellung. Wir werden jetzt die Entwicklung in den weiteren Tagen abwarten. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Yuya bereits in dieser Woche wieder ins Training einsteigen kann.“

Für Niclas Füllkrug, der gegen Hoffenheim ebenfalls verletzt ausgewechselt werden musste, sieht es erwartungsgemäß nicht ganz so gut aus. „Die MRT-Untersuchung am heutigen Montag hat ergeben, dass sich Niclas eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hat“, berichtete Kohfeldt, der somit mehrere Wochen auf den wichtigen Mittelstürmer verzichten muss. „Er wird erst nach der Länderspielpause, vielleicht sogar erst Ende November wieder ein Kandidat für den Kader sein", sagte der Trainer.