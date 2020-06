Verbindet ein besonderes Verhältnis: Niclas Füllkrug und Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Es hatte Seltenheitswert, was da im vergangenen März passierte. „Ich bleibe bei Werder, egal in welcher Liga“, hatte Niclas Füllkrug damals gesagt. Das war durchaus ungewöhnlich, denn wann immer sich die Gelegenheit ergeben hatte, waren die übrigen Werder-Profis einer konkreten Antwort auf die Frage nach ihrer Zukunft eher ausgewichen. Zuletzt drückten sich Ludwig Augustinsson und Davy Klaassen um ein Bekenntnis für den Fall, dass die Bremer doch absteigen müssen und es eigentlich etwas gutzumachen gebe. Niclas Füllkrug bleibt also eine Art Solist – und er findet das überhaupt nicht schlimm.

„Man braucht ja nicht immer über alles zu reden“, sagte er ein wenig genervt, als es nach seinem Comeback auch um dieses Thema ging. „Es reicht doch auch, da Taten folgen zu lassen. Wer am Ende da bleibt, bleibt da. Es geht jetzt nicht darum, dass wir große Töne spucken. Ich habe es auch nicht bewusst erzählt, sondern wurde darauf angesprochen und habe dann meine Meinung gesagt.“ Und den Grund für seinen ligaunabhängigen Verbleib schob der 27-Jährige noch einmal direkt hinterher: „Natürlich bleibe ich, denn ich habe hier bislang nur ein paar Spiele gemacht – und das kann ja wohl nicht der Anspruch sein, wenn ich einen Vier-Jahres-Vertrag bei Werder unterschreibe.“

„Tafelsilber“ Klaassen

Nun könnten Worte dieser Art natürlich auch für den einen oder anderen Mitspieler gelten. Vielleicht tun sie das sogar, allerdings bislang im Verborgenen. Und geht es nach Niclas Füllkrug, dann ist das auch gut so. „In der Kabine ist das nullkommanull ein Thema. Es unterhält sich keiner darüber, ob wir in der kommenden Saison da bleiben oder weggehen“, sagte er und drohte: „Derjenige würde auch gleich einen auf die Mütze kriegen.“ Und nicht nur in der Kabine seien derartige Gespräche momentan Fehl am Platz. „Frank Baumann und Klaus Filbry haben gerade so viel Scheiße da oben zusammenzurechnen, die können doch jetzt nicht mit dir über sowas reden“, wurde Füllkrug gegenüber den Journalisten emotional. „Das ist keine Taktik. Glaubt mir: Jeder, der hier ist, mag diesen Verein und würde gern bei Werder bleiben, wenn es die Situation hergibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber was im Sommer passiert, ist dann noch einmal eine ganz andere Situation. Deshalb sehe ich das nicht als schlechten Charakterzug an.“

Folglich hat er volles Verständnis dafür, dass sich beispielsweise ein Davy Klaassen, den Füllkrug als Bremer „Tafelsilber“ bezeichnete und der allein schon deshalb ganz andere Ambitionen habe, erst einmal auf den sportlichen Alltag fokussiert. „Wenn Werder absteigt, brauchen wir doch gar nicht darüber zu reden, was vielleicht das Interesse von allen Beteiligten ist“, sagte er. „Man weiß doch überhaupt nicht, wohin es geht.“

Dem Trainer etwas zurückzahlen

Möglicherweise gilt das auch für den Werder-Trainer. Macht Florian Kohfeldt nach dieser Saison in Bremen weiter? Oder darf er es überhaupt? Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel zur TSG Hoffenheim, es folgte allerdings ein schnelles Dementi. Erst im vergangenen Sommer hatte Kohfeldt seinen ursprünglich bis 2021 laufenden Kontrakt an der Weser bis 2023 verlängert und betont: „Ich möchte den Vertrag erfüllen, wenn Werder es auch möchte.“ Zugleich sprach er über seine „größte Angst“, wie er es ausdrückte. „Nämlich die, dass ich hier einmal gehen muss. Das würde mich tief treffen, weil es mein Verein ist.“

Diese Sätze sind fast zwölf Monate und eine enttäuschende Saison her. Dass Werder im Abstiegskampf steckt und nicht, wie ursprünglich geplant, um die Europapokalplätze mitspielt, hat viele Gründe - auch den, dass Florian Kohfeldts Arbeit zu selten zu Punkten führte. Auch deshalb dürfte es spannend sein, inwiefern die Worte des Vorjahres auch in diesem Jahr noch gelten. Niclas Füllkrug jedenfalls setzt darauf, dass sie es tun. „Ich hoffe, dass er nicht geht“, sagte der Stürmer. „Florian Kohfeldt hat schon in der Vergangenheit betont, dass er für ein paar Jahre bei Werder bleiben und seinen Vertrag erfüllen möchte. Deshalb glaube ich nicht, dass er in der jetzigen Situation den Abflug macht und nach Hoffenheim geht. Solange wir mit ihm arbeiten, sind wir glücklich, freuen uns und hoffen, dass es noch ein bisschen andauert.“

Der sportliche Erfolg dürfte dabei nicht ganz unwichtig sein. Das ahnt auch Niklas Füllkrug. „Florian Kohfeldt hat uns sehr lange geschützt, sich immer vor die Mannschaft gestellt und gesagt, dass er an uns glaubt. Wir haben auch lange gesagt, dass wir zum Trainer stehen, er die richtigen Dinge vermittelt – aber dann haben wir nichts folgen lassen“, sagte er. „Deswegen ist es schön, dass es jetzt endlich ein paar Ergebnisse gibt, die ihn in der Öffentlichkeit wieder so dastehen lassen wie er eigentlich dastehen soll.“