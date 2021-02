Niclas Füllkrug steht gegen Freiburg wieder im Kader. (nordphoto / Stoever)

Das Warten auf den erfolgreichsten Stürmer hat ein Ende: Niclas Füllkrug kehrt in den Kader des SV Werder Bremen zurück, berichtete Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Füllkrug sei nach seiner Sprunggelenksverletzung allerdings noch nicht bereit für die vollen 90 Minuten.

Einzig Patrick Erras, der in der Bundesliga bisher allerdings kaum eine Rolle spielte, wird das Spiel gegen den SC Freiburg verpassen. Der defensive Mittelfeldspieler befinde sich nach seiner Verletzung am Hüftbeuger noch im „vorletzten oder letzten Schritt“ seines Rehatrainings, sagte Kohfeldt. „Ansonsten stehen mir alle Spieler des Profikaders voll zur Verfügung und sind Kandidaten für den Kader.“

Das umfasst also auch Christian Groß, der nach einer Wadenverletzung und sechs verpassten Pflichtspielen wieder voll am Mannschaftstraining teilnimmt. Das Spiel gegen den SC Freiburg steigt am Sonnabend ab 15.30 Uhr im Bremer Weserstadion.