Kein Tag bei Werder ohne schlechte Nachrichten. Das Abschlusstraining am Freitag hatte so positiv begonnen. Milot Rashica, Maximilian Eggestein und Philipp Bargfrede konnten allesamt mitmachen. Doch dann das: Beim Trainingsspiel lag plötzlich Niclas Füllkrug am Boden. Nach einem Zweikampf mit Youngster Benjamin Goller ging Werders wichtigster Stürmer zu Boden, hielt sich das Knie und krümmte sich vor Schmerzen. Füllkrug brach die Einheit sofort ab und wurde mit dem Golfcart in die Kabine gebracht. Genauere Angaben zur Verletzung des Torjägers konnte Trainer Florian Kohfeldt nach dem Training noch nicht machen. Ob Füllkrug, der bereits zwei Saisontore erzielte, gegen Leipzig spielen kann, ist also offen.

Immerhin hatte der Coach auch gute Nachrichten: Bei Milot Rashica und Maximilian Eggestein gab es grünes Licht für das Leipzig-Spiel. Beide stehen also wohl im Kader und dürften dann auch gute Startelfchancen haben.

Rashica hatte sich im ersten Ligaspiel gegen Düsseldorf eine Adduktorenverletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen. In dieser Woche kehrte der Flügelstürmer ins Mannschaftstraining zurück, musste die Einheit am Donnerstag jedoch vorzeitig abbrechen.

Eggestein verpasste wegen einer Rückenverletzung die Partie bei Union Berlin. Nachdem er das Mannschaftstraining am Donnerstag teilweise absolviert hatte, machte er bei der letzten Einheit der Woche erstmals wieder voll mit. Da Nuri Sahin gesperrt fehlt, wird Eggestein im Mittelfeld dringend benötigt.

Zudem gibt Bargfrede sein Kader-Comeback. Der Mittelfeldabräumer bestritt sein letztes Spiel im März und wurde dann am Knie operiert. Er soll gegen Leipzig erstmals wieder im Aufgebot stehen, ist laut Trainer Florian Kohfeldt aber noch kein Thema für die Startelf. Bargfede hatte bei der Einheit am Donnerstag gefehlt, war aber ebenfalls beim Abschlusstraining wieder dabei.

Auch Marco Friedl trainierte am Freitag wie geplant mit. Der Verteidiger hatte die Einheit am Donnerstag früher beendet, das war aber vorher abgesprochen.