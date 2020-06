Niclas Füllkrug trainierte wieder mit der Mannschaft. (nordphoto)

Aufgrund der anhaltenden Sturmmisere können viele Werder-Fans das Comeback von Niclas Füllkrug kaum noch abwarten, doch Werder-Trainer Florian Kohfeldt trat am Sonnabend auf die Bremse. Für das Heimspiel gegen Wolfsburg am Sonntag (13.30 Uhr) werde Füllkrug auf keinen Fall im Kader stehen. „Er ist ein Kandidat für den Kader beim Spiel danach in Paderborn. Es kann aber auch sein, dass es erst für das Spiel gegen die Bayern reicht“, erklärte Kohfeldt auf der Pressekonferenz zum Wolfsburg-Spiel.

Füllkrug machte am Donnerstag erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder voll im Mannschaftstraining mit. Auch Abwehrspieler Ömer Toprak war nach seiner Verletzung des Syndesmosebandes wieder eingestiegen, wird gegen Wolfsburg aber ebenfalls nicht zum Aufgebot gehören.

Etwas bangen muss Werder zudem um Milot Rashica. Der Flügelstürmer war gegen Frankfurt nur eingewechselt worden, weil er Probleme mit den Adduktoren hatte. „In dem Spiel hat er dann noch einen Schlag abbekommen am Knöchel. Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt“, hielt sich Kohfeldt bedeckt. Es ist also möglich, dass Rashica gar nicht spielen kann oder wieder nur als Joker eingeplant werden kann.

Leonardo Bittencourt konnte aufgrund seiner Beckenprellung gegen Frankfurt ebenfalls nur als Einwechselspieler mitmischen. Gegen Wolfsburg könnte es wieder für die Startelf reichen. Kohfeldt wollte allerdings am Sonnabend noch keine Prognosen abgeben und verwies darauf, dass er erst das Abschlusstraining abwarten wolle.