Milos Rashica trainiert wieder mit der Mannschaft. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Drei Tage vor dem so wichtigen Heimspiel gegen Bayer Leverkusen gibt es bei Werder Bremen noch einige personelle Fragezeichen. Zum Beispiel bei Ömer Toprak: Obwohl weiterhin gilt, dass der Abwehrchef gegen seinen Ex-Club im Team zurückerwartet wird, trainierte er auch am Mittwochvormittag noch nicht wieder mit der Mannschaft. Ebenso Marco Friedl, Manuel Mbom und Yuya Osako, die jeweils individuelle Programme absolvierten.

Immerhin: Niclas Füllkrug, Milot Rashica und Kevin Möhwald, die zum Start in die Trainingswoche noch nicht bei der Mannschaft waren, übten abgeschirmt von den Blicken der Öffentlichkeit mit der großen Gruppe im Stadion „Platz 11“.

Mehr zum Thema Werder-Coach auf dem Karussell Kohfeldt angeblich in Leverkusen ein Thema Am Sonnabend trifft Werder auf Bayer Leverkusen - und damit womöglich auf den Club, der gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung von Florian Kohfeldt hat. Das ... mehr »

Bei dem Trio ist also davon auszugehen, dass es fit ist für Leverkusen. Für die Prognosen die anderen Wackelkandidaten betreffend wählte Werder die Formulierung „Einsatz nicht ausgeschlossen“ – das klingt weniger verheißungsvoll als „Einsatz möglich“, aber auch optimistischer als „Einsatz gefährdet“.

Während Toprak weiter an einer Wadenverletzung, wegen der er bereits drei Spiele verpasst hat, laboriert, ist es bei Friedl die Prellung des Beckenkamms und bei Mbom eine Innenbandzerrung im Knie, die eine Teilnahme am Mannschaftstraining noch nicht zulassen. Was Osako zur Trainingspause zwingt, ist nicht bekannt.