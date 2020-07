Niclas Füllkrug will nach seiner langen Verletzungspause topfit in die Vorbereitung starten. (nordphoto)

Kevin Möhwald war am vergangenen Freitag der erste Werder-Profi, der nach der Sommerpause auf den Trainingsplätzen am Weserstadion zu sehen war. Am Montag erhielt der Mittelfeldspieler Gesellschaft: Niclas Füllkrug absolvierte zusammen mit Möhwald ein Trainingsprogramm unter Anleitung von Reha-Trainer Jens Beulke.

Füllkrug kam im Saisonendspurt zwar schon zu sechs Einsätzen (zwei Tore), hat aber trotzdem noch Nachholbedarf. Wegen eines Kreuzbandrisses hatte der Angreifer den Großteil der abgelaufenen Spielzeit verpasst. Um topfit in die Vorbereitung zu starten, die bei Werder am kommenden Montag beginnt, ist Füllkrug früher aus dem Urlaub zurückgekehrt. Vergangene Woche schuftete der 27-Jährige bereits im Kraftraum, nun ging es auch raus auf den Platz.

Möhwald kam wegen einer Knieverletzung die komplette Saison über gar nicht zum Einsatz. Mit Beginn der Vorbereitung soll der 27-Jährige nun vorsichtig wieder ins Mannschaftstraining integriert werden und bereitet sich darauf gerade mit individuellem Training vor.