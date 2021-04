Niclas Füllkrug kann nach seinen Zehenbruch wieder spielen. (Andreas Gumz)

Gute Nachricht für den SV Werder Bremen vor dem Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund: Niclas Füllkrug und Ludwig Augustinsson werden nach ihren Verletzungen wieder zur Verfügung stehen. „Sie gehören zum Kader“, berichtete Werder-Coach Florian Kohfeldt am Freitag bei der Pressekonferenz zum Spiel. Es sei noch offen, ob es für die beiden Rückkehrer schon für einen Einsatz in der Startelf reiche. Augustinsson war wegen einer Oberschenkelzerrung ausgefallen, Füllkrug mit einem Zehenbruch.

Ömer Toprak wird dagegen erwartungsgemäß fehlen. Der Abwehrchef hatte sich im letzten Heimspiel gegen Leipzig einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Doch auch bei Toprak zeigte sich Kohfeldt zuversichtlich. In der englischen Woche mit den Spielen gegen Dortmund, Mainz und Union Berlin sei ein Einsatz zwar noch kein Thema, aber danach könnte Toprak möglicherweise wieder dabei sein.