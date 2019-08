Die Werder-Profis trainieren erst am Dienstagnachmittag, doch Niclas Füllkrug und Claudio Pizarro standen bereits am Vormittag auf dem Platz. Die beiden Stürmer absolvierten eine individuelle Einheit. Wie Werder mitteilte, nehmen sie daher nicht an der regulären Einheit um 15 Uhr teil.

Ein Ausfall beim Auswärtsspiel gegen Hoffenheim am Sonnabend ist aber wohl nicht zu befürchten, es handelt sich eher um die oft genannte Belastungssteuerung. Der 40-jährige Pizarro arbeitet öfter mal individuell, und Füllkrug verpasste fast die gesamte Rückrunde wegen eines Knorpelschadens im Knie und muss daher manchmal die Belastung dosieren, wie er selbst vor einiger Zeit sagte.