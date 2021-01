Der nächste Rückschlag: Niclas Füllkrug hat sich erneut verletzt. (nordphoto)

Auf Niclas Füllkrug ruhen beim SV Werder Bremen im Kampf um den Klassenerhalt ganz große Hoffnungen, doch nun gibt es erneut schlechte Nachrichten vom Stürmer. Der 27-Jährige musste am Freitagnachmittag das Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr) verletzt abbrechen.

Niclas Füllkrug hat sich eine Sprunggelenksverletzung am rechten Knöchel zugezogen und fällt gegen den FC Augsburg aus. Der Angreifer hatte sich gerade erst nach mehrwöchiger Pause wegen einer Wadenverletzung zurückgekämpft. Mit vier Treffern (in nur sieben Spielen) ist Füllkrug der beste Torschütze in dieser Saison. Sein erneuter Ausfall trifft Werder Bremen extrem hart. „Es tut mir unglaublich leid für Niclas, gerade weil er sich wieder ran gekämpft hat„, sagte Florian Kohfeldt. “Wir hoffen, dass er nicht zu lange ausfallen wird.“

Das würde auch für Ludwig Augustinsson gelten. Der Linksverteidiger ist Werders bester Vorbereiter. Der Schwede brach unter der Woche das Training wegen muskulärer Probleme ab und fehlte beim Abschlusstraining des SV Werder Bremen. Sein Einsatz gegen den FC Augsburg ist unwahrscheinlich. Für ihn dürfte Felix Agu auflaufen.