Trotz des letztlich deutlichen 4:0-Sieges gegen den spanischen Erstligisten Eibar war Werders Testspiel am Sonntag in Grassau auch ein Festival der vergebenen Chancen. Vor allem Milot Rashica und Josh Sargent scheiterten am Torwart, am Pfosten oder an ihrer Schussgenauigkeit. Doch dann kam Mitte der zweiten Halbzeit der Mann ins Spiel, der für Werder in der Nach-Kruse-Zeit die Tore schießen soll: Niclas Füllkrug. Und der Neuzugang machte genau das: Er traf gegen Eibar gleich doppelt und schraubte das Ergebnis von 2:0 auf 4:0.

Es waren keine spektakulären Treffer. Aber es waren Abschlüsse im Strafraum – und der Ball landete nach schönen Spielzügen im Netz. Florian Kohfeldt war entsprechend zufrieden: „Klar tun Niclas auch einfache Tore gut. Denn Tore sind Tore. Und wenn sie dann auch noch mit dieser Raffinesse herausgespielt werden, ist es besonders schön.“

Werders Trainer ist zufrieden mit der Entwicklung von Füllkrug, der nach einem Knorpelschaden im Knie (schon der dritte seiner Karriere) vergangene Saison in Hannover mehr als ein halbes Jahr pausieren musste. Entsprechend vorsichtig wurde er seit Werders Trainingsstart aufgebaut. „Man hat im Test gegen Eibar gesehen, dass Niclas auf dem richtigen Weg ist“, lobt Kohfeldt, „es ist überragend, dass sein Knie so gut hält. Die Verletzung ist überhaupt kein Thema mehr bei uns, er kann alles mittrainieren.“

Kantig, wuchtig - unangenehm zu verteidigen

Trotzdem soll sein Aufbau weiter behutsam erfolgen, um jedes Risiko zu vermeiden. Denn Werder braucht in der Saison die Füllkrug-Tore, um möglichst viele Spiele zu gewinnen. „Niclas hat natürlich sieben Monate keinen Fußball gespielt und man merkt, dass er noch weitere Spielpraxis braucht“, betont Kohfeldt deshalb, „aber es wird immer mehr bei ihm, das hat diese halbe Stunde gegen Eibar gezeigt. Nicht nur die beiden Tore, auch die Laufwege waren gut. Er hat rückwärtig verteidigt und Pressingsituationen gehabt.“ Und Füllkrug war gegen die Spanier auch ein wenig das, was sie bei Werder von ihm sehen wollen: ein ekliger Spieler für den Gegner auf dem Platz. Kantig, wuchtig und unangenehm zu verteidigen. Kohfeldts Zwischenfazit: „Das war schon ordentlich von ihm.“

Gerade nach dem Doppelpack seines neuen Mittelstürmers, den sich Werder immerhin 6,3 Millionen Euro kosten ließ, ist Kohfeldt aber auch bemüht, die Erwartungen zu dämpfen. Auch schon mit Blick auf den Saisonstart. Es sei auch mit dem Spieler besprochen, sagt der Trainer, „dass wir alle noch ein bisschen Geduld brauchen. Wirklich alle. Dass Niclas am ersten Spieltag gegen Düsseldorf in der Startelf steht, das würde mich eher überraschen, wenn das so schnell gehen würde.“ Erste Option statt Füllkrug ist nach jetzigem Stand Sargent in einem Dreier-Angriff mit Rashica und Yuya Osako. Aber es hätte wohl auch niemand etwas dagegen, wenn Füllkrug auch beim Saisonstart später ins Spiel kommt und das macht, was er am besten kann: den Ball über die Torlinie schieben.