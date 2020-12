Das Comeback von Niclas Füllkrug rückt näher. (nordphoto/gumzmedia)

Wie angekündigt, war Niclas Füllkrug dabei, als die Werder-Profis am Dienstagvormittag ihr Mannschaftstraining absolvierten. Der Stürmer machte Teile der Einheit mit und soll behutsam herangeführt werden. Seit Ende Oktober fehlte der 27-Jährige wegen einer Muskelverletzung in der Wade, die sich als hartnäckiger erwies als zunächst von Werder angenommen.

Füllkrugs Rückkehr wird sehnlich erwartet. Mit vier Treffern in seinen fünf Ligaeinsätzen ist er weiterhin Werders bester Torschütze. Beim Heimspiel gegen Union Berlin am kommenden Sonnabend könnte Füllkrug zumindest wieder als Joker auf der Bank sitzen. Das sei nicht ausgeschlossen, sagte der Leiter Profifußball Clemens Fritz. „Wir müssen in den nächsten Tagen aber erst einmal genau schauen, wie er auf die Belastungen des Trainings reagiert.“