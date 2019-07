28.07.2019, Sportanlage ASG, Grassau im Chiemgau, GER, TL Werder Bremen Grassau im Chiemgau / Tag 03 / FSP, SV Werder Bremen vs SD Eibar im Bild Jubel 2:0, Yuya Osako (Werder Bremen #08) bejubelt seinen Treffer, während Freundschaftsspiel SV Werder Bremen vs. SD Eibar in Grassau im Chiemgau, Foto © nordphoto / Ewert (nordphoto)

Das sah doch schon ganz gut aus: Werder hat im Testspiel gegen SD Eibar eine starke Leistung gezeigt und auch in der Höhe verdient mit 4:0 (0:0) gewonnen. Werder war den Spaniern in allen Belangen überlegen, wirkte deutlich frischer und erspielte sich zahlreiche Chancen. Eibar hatte erst am Vortag ein anderes Freundschaftsspiel absolviert, das war den Basken in einigen Situationen anzumerken.

Florian Kohfeldt schickte eine Elf auf den Rasen, die so auch zum Pflichtspielauftakt durchaus starten könnte. Lediglich in der Abwehr machte sich das verletzungsbedingte Fehlen von Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp und Ludwig Augustinsson bemerkbar. Die Viererkette vor Keeper Jiri Pavlenka bildeten Marco Friedl, Niklas Moisander, Christian Groß (U23) und Theodor Gebre Selassie. Im Mittelfeld starteten Nuri Sahin, Maximilian Eggestein, Davy Klaassen und in der Offensive durften Milot Rashica, Yuya Osako und Josh Sargent ran.

In der Anfangsphase der Partie hatten die Spanier zunächst etwas mehr Ballbesitz, konnten damit aber wenig anfangen. Auf der Gegenseite lauerte Werder auf Umschaltsituationen, um schnell vor Eibars Tor zu gelangen. Die erste Torchance ging auf das Konto der Bremer. Milot Rashica setzte sich auf dem linken Flügel durch, zog in den Strafraum und scheiterte mit seinem platzierten Flachschuss nur am rechten Pfosten (11.). Im ersten Durchgang folgten noch weitere gute Gelegenheiten für die Grün-Weißen, die im Abschluss aber die nötige Konsequenz vermissen ließen. Eibar schaffte es in den ersten 45 Minuten lediglich einmal gefährlich vor das Tor von Jiri Pavlenka, in der 13. Minute blieb Werders Keeper im Eins-gegen-Eins gegen Eibar-Routinier Charles der Sieger.

Füllkrug mit Doppelpack nach Einwechselung

Direkt nach dem Seitenwechsel verpasste Rashica nach einem Fehler von Eibars Keeper das 1:0 nur knapp (46.), Davy Klaassen machte es fünf Minuten später besser: Per Elfmeter traf der Niederländer zu Werders Führung. Zuvor hatte der Schiedsrichter ein Handspiel in Eibars Strafraum geahndet. In der 60. Minute legte Yuya Osako nach einer Ecke von Nuri Sahin per Kopf das 2:0 nach. Sekunden zuvor hatte Josh Sargent noch freistehend vor Eibars Keeper vergeben. Insgesamt war es ein eher gebrauchter Test für Sargent, der gleich mehrfach aus guter Position vergab.

Nach etwas mehr als einer Stunde wechselte Kohfeldt eine komplett neue Offensivreihe ein. Fin Bartels, Claudio Pizarro, Niclas Füllkrug und Johannes Eggestein kamen für Rashica, Osako, Sargent und Klaassen ins Spiel. Und besonders Füllkrug wusste seine Chance zu nutzen. Werders Sommerzugang schnürte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack (69./75.) und sorgte damit für die Entscheidung. Bei beiden Treffern musste Füllkrug allerdings nicht mehr all zu viel tun, er bekam den Ball jeweils vor dem Kasten perfekt quergelegt und musste nur noch ins leere Tor einschieben.

In der Schlussviertelstunde bekamen dann auch noch Martin Harnik und Felix Beijmo etwas Spielzeit bei Werder. Theodor Gebre Selassie und Nuri Sahin verließen dafür den Platz.