1. Wie kann der Ausfall von Milot Rashica aufgefangen werden?

Milot Rashica könne „Spiele entscheiden“, sagte Florian Kohfeldt kürzlich. „Er ist einer unserer wichtigsten Spieler.“ Damit sollte klar sein, dass der verletzungsbedingte Ausfall des Flügelstürmers schwer wiegt. Der Coach muss sich etwas einfallen lassen. Solch einen schnellen und dribbelstarken Spieler wie Rashica haben die Bremer nur einmal im Kader, das Spiel wird also anders ausgerichtet sein. Möglich, dass Kohfeldt stattdessen auf einen echten Mittelstürmer setzt. Dieser könnte Niclas Füllkrug sein, der gegen Düsseldorf nach seiner Einwechslung viel Torgefahr ausstrahlte. „Wir haben das Training so gesteuert, dass er ein Kandidat für die Startelf ist“, sagte Kohfeldt über den Zugang, der wegen seines Knorpelschadens in der Bundesliga letztmals im Dezember 2018 für Hannover 96 von Beginn an auflief. Über 90 Minuten dürfte Füllkrug eher nicht zum Einsatz kommen. Mit Claudio Pizarro, Josh Sargent und auch Martin Harnik stünden aber gleich drei Mittelstürmer für eine Einwechslung bereit. An Harniks Rolle habe sich durch den Ausfall Rashicas nichts geändert, erklärte Kohfeldt, um den Routinier, der bei einem passenden Angebot gehen kann, dann ausdrücklich zu loben: „Wenn Martin die Rolle annimmt, dass er kein gesetzter Spieler ist, stellt er eine Bereicherung für unseren Kader dar. Er hat sehr gut trainiert und auch darüber hinaus Akzente gesetzt. Er ist ein Kandidat für eine Einwechslung oder sogar einen Startelfeinsatz.“

2. Stellt Kohfeldt die Grundordnung um?

Ohne den Flügelspieler Rashica könnte der Werder-Trainer von einer 4-3-3-Formation auf ein 4-4-2 mit Mittelfeldraute umschwenken. Osako würde dann die Zehner-Position übernehmen, während im Sturm wohl Füllkrug und Johannes Eggestein auflaufen würden. Als Werder am 33. Spieltag der Vorsaison mit 1:0 bei der TSG Hoffenheim gewann, setzte Kohfeldt bei Ballbesitz auf ein 4-4-2 mit Raute. Das funktionierte gut. Werder hat in der Saisonvorbereitung sowohl das 4-3-3 als auch das 4-4-2 mit Raute intensiv trainiert, eine Umstellung dürfte also kaum Probleme bereiten. Für Johannes Eggestein stehen die Startelfchancen nach seiner starken Leistung gegen Düsseldorf bei beiden Grundordnungen gut. Er könnte sowohl als Teil eines Zweisturms als auch als Flügelstürmer agieren. „Er ist in der Lage, taktische Aufgaben zu übernehmen, die weit über die eines Stürmers hinausgehen, und strahlt trotzdem Torgefahr aus. Er ist einer der Spieler, über die wir immer nachdenken, wenn es um die Startelf und um Einsätze geht“, lobte Kohfeldt den Youngster.

3. Wie ist die Situation in der Abwehr?

Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Situation in Werders Defensive personell nicht verschlechtert – auch wenn es anfänglich danach aussah. Doch Ömer Toprak hat seine Atemprobleme aus dem Düsseldorf-Spiel überwunden und wird erneut als Nebenmann von Niklas Moisander auflaufen. „Das Allerwichtigste ist, dass er über die ganze Woche keine Beschwerden mehr hatte“, sagte Trainer Florian Kohfeldt. „Er ist vollständig gesund.“ Darüber hinaus gibt es allerdings keine Entspannung. Ludwig Augustinsson fehlt weiter auf unbestimmte Zeit, auch Sebastian Langkamp und Milos Veljkovic sind noch nicht wieder einsatzbereit. Somit ist Christian Groß in der Innenverteidigung die einzig echte Alternative, da Marco Friedl erneut auf der linken Außenbahn benötigt wird. Dort ist aktuell als Backup nur noch U23-Akteur Simon Straudi vorhanden. Auf der rechten Seite gibt Theodor Gebre Selassie den Solisten, sollte ihm etwas zustoßen, dürfte es darauf hinauslaufen, dass Maximilian Eggestein nach hinten rückt.

4. Was spricht für einen Bremer Sieg?

Ein Blick auf die Bilanz macht Hoffnung auf drei Punkte für Werder. Von den insgesamt elf Auswärtsspielen bei der TSG haben die Bremer sechs gewonnen, dreimal endete das Aufeinandertreffen mit einem Remis und nur zweimal musste Werder als Verlierer vom Platz. Im Gegensatz zum Heimspiel gegen Düsseldorf trifft das Kohfeldt-Team diesmal zudem auf einen Gegner, der sich nicht nur hinten reinstellt und aufs Kontern beschränkt. Die TSG will selber das Spiel machen, das dürfte Werder deutlich besser liegen. Der Zeitpunkt, um gegen Hoffenheim zu spielen, ist ebenfalls günstig. Die TSG muss sich unter ihrem neuen Trainer Alfred Schreuder erst noch richtig finden, die bisher gezeigten Leistungen in Liga und Pokal waren eher durchwachsen. Zu guter Letzt lässt natürlich auch Werders Offensivkraft auf den Sieg hoffen. Selbst ohne den verletzten Milot Rashica. Bei der Niederlage gegen Düsseldorf erspielten sich die Bremer genügend Chancen, gegen Hoffenheim muss nun noch die nötige Konsequenz im Abschluss dazu kommen – dann könnte es deutlich mehr Grund zum Jubel geben als zum Saisonstart.

5. Was passiert im Falle einer Niederlage?

Die Stimmung ist angespannt, niemand verliert schließlich gern ein Bundesligaspiel – schon gar nicht zum Auftakt, schon gar nicht dann, wenn neben den eigenen Ambitionen allein aufgrund der Chancenverteilung souverän gewonnen werden muss. Natürlich ließe sich auch eine weitere Niederlage in Hoffenheim verkraften, natürlich bliebe noch genügend Zeit, um in die gewünschte Spur für die nächsten Monate zu kommen. Aber natürlich würde auch die Gefahr wachsen, genau das nicht so schnell zu tun. Das nächste Heimspiel gegen Augsburg könnte dann schon zu einem enorm frühen Zeitpunkt der Saison ein sehr richtungsweisendes sein, das in großem Maße über das Bremer Wohlbefinden entscheidet. Droht ein stürmischer Herbst oder ein halbwegs goldener? Schon jetzt gab es eine Debatte über die mediale Schwarz-Weiß-Malerei – es ist eher unwahrscheinlich, dass nach einer Pleite gegen die TSG deutlich grauere Farbkleckse zu erkennen sein werden.