Eines stand für Leonardo Bittencourt schnell fest. „Ich habe zu Flo direkt gesagt: Ein zweites Mal sage ich euch nicht ab“, meinte Werders neuer Offensivmann und lächelte. Überhaupt wirkte der 25-Jährige bei seiner Vorstellung am Dienstagmorgen sehr glücklich. Genau wie der Herr, der neben ihm saß. Eben jener „Flo“, Trainer Florian Kohfeldt. „Ich freue mich sehr, das kann ich wirklich nicht verhehlen“, sagte er. „Wir hatten uns letztes Jahr schon sehr um ihn bemüht und hatten einige gute Gespräche.“

Das Problem damals: Werder fehlte die Teilnahme am internationalen Geschäft als allerletztes Lockmittel. Nachdem Bittencourt mit dem 1. FC Köln abgestiegen war, hatte die TSG 1899 Hoffenheim somit im Vorsommer das ausschlaggebende Argument auf ihrer Seite. „Ich hatte letztes Jahr schon ein gutes Gefühl, habe mich dann aber dafür entschieden, Champions League spielen zu können“, sagte der frühere U 21-Nationalspieler. „Das ist ein Traum von mir gewesen, weil es für mich einfach schöner ist, Dienstag- und Mittwochabend da unten auf dem Platz zu stehen als zu Hause zu sitzen.“

Die Sache mit der Torhymne

Knapp zwölf Monate geht es nun – überspitzt formuliert – zurück auf die Couch. Hoffenheim hat die erneute Europapokal-Teilnahme in der Vorsaison verpasst, Werder mühte sich ebenfalls vergebens. Unter der Woche hat Leonardo Bittencourt also wieder mehr Freizeit. Und doch gab es für ihn gute Gründe, den Wechsel nach Bremen jetzt nachzuholen. „Der Trainer spielt dabei eine große Rolle. Ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt, weiß, wie er tickt und wie er mich sieht“, sagte der Mann, dessen Arbeitskleidung bei Werder künftig die legendäre Rückennummer 10 schmückt („Es macht mich stolz, dieses Trikot tragen zu dürfen.“).

Und dann ist da noch der Faktor Weserstadion. Viele Male war Bittencourt mit seinen vorherigen Teams zu Gast, stets spürte er die Magie der Arena. „Bremen, Abendspiel, Flutlicht – das war für mich immer eine Atmosphäre, bei der ich mir dachte, dass – auch wenn wir ein super Spiel machen – es doch sehr schwer werden könnte. Deshalb war es für mich nie ein Stadion wie jedes andere.“ Folglich freut er sich enorm auf den anstehenden Perspektivwechsel. „Ich habe nie gern die Torhymne gehört, weil sie dann nie für mich gesprochen hat“, sagte Bittencourt schmunzelnd, „deswegen hoffe ich jetzt, dass ich sie so oft höre, dass sie mir wieder gefällt.“

Volle Hütte statt leere Ränge

Es sind Worte, die im ersten Moment anbiedernd und platt wirken, doch für Leonardo Bittencourt sind sie elementar. Wer ihn reden hört, spürt schnell, dass das Emotionale eine unverzichtbare Zutat seines Spiels ist. „Ich bin ein leidenschaftlicher Fußballspieler, der gern die Fans mitzieht und die Mannschaft mit seiner Art und Weise des Spiels pushen will“, sagte er. In Sinsheim fehlte ihm dieses Klima, die Hoffenheimer Anhängerschaft ist nicht unbedingt bekannt dafür, das eigene Stadion regelmäßig in einen Hexenkessel zu verwandeln. Das Image eines klassischen Retortenvereins klebt weiter fest am Klub. „Für mich persönlich ist es aber schöner, jede Woche vor voller Hütte zu spielen. Deshalb habe ich für mich festgestellt, dass ein Verein wie Werder besser zu mir passt als die TSG.“

Klare Worte in Richtung des bisherigen Arbeitgebers, dem Bittencourt aber keinesfalls etwas Böses will. „Ich muss mich ausdrücklich bei den Verantwortlichen der TSG bedanken, die mir zugehört haben und meinen Wunsch respektiert haben, obwohl sie auch gerne mit mir weitergearbeitet hätten“, sagte er. Und zumindest theoretisch ist es ja auch möglich, dass nach dem Ende dieser Saison die Rückkehr ansteht. Der Plan sieht aber anders aus. „Ich bin gekommen, um zu bleiben“, betonte Bittencourt. Die Leihe soll also mehr als eine Zwischenstation sein, nach Informationen des WESER-KURIER gibt es deshalb eine Kaufverpflichtung, die allerdings nur unter bestimmten, erst noch zu erfüllenden Voraussetzungen greift.

Frech und mutig

Bis dahin hoffen sie bei Werder erst einmal darauf, dass die Idee hinter der Verpflichtung Bittencourts schon jetzt aufgeht. „Ich muss ihm grundsätzlich nicht viel davon erklären, wie wir Fußball spielen, weil die Art, wie wir spielen, einfach zu ihm als Spielertyp sehr gut passt“, sagte Florian Kohfeldt. „Er ist mutig, frech, geht ins Dribbling, hat ein gutes Passspiel und zeigt immer wieder tiefe Läufe. Er spielt so, wie wir sein wollen. Wer die letzten zwei Jahre hier gesehen hat – viele langweilige Spiele haben wir nicht gemacht.“

Einigen Zuschauern dürfte es vielleicht sogar zu aufregend gewesen sein, zumindest wenn es um die Vielzahl der Gegentore geht. Deshalb tauchten nach der Bittencourt-Verpflichtung nicht wenige kritische Stimmen auf, die lieber einen Defensivtransfer gesehen hätten und keinen zusätzlichen Akteur, der für allerbeste Unterhaltung steht. Florian Kohfeldt betonte jedoch auch am Dienstag, was er schon in den Wochen zuvor betont hatte: „Wir haben einen Kader zusammengestellt, der weit über den realistischen Möglichkeiten liegt, die wir haben“, sagte er. „Wenn alle gesund sind, sehe ich unseren Kader deutlich besser als im letzten Jahr.“ Ohnehin müsse man die Bittencourt-Leihe nicht als Reaktion auf die aktuelle Personalsituation verstehen, sondern sie in den Gesamtkontext stellen. „Wenn mir schon am 1. Mai jemand gesagt hätte, dass es die Möglichkeit gibt, Leo zu bekommen, dann hätte ich es sofort gemacht.“ Doch Kohfeldt musste bekanntlich warten. In diesem Fall sogar besonders lang. Glaubt man aber dem Lächeln aller Beteiligen, dann hat sich die Geduld gelohnt.