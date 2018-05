Das Vereinsheim auf Platz 11 hat schon so einiges erlebt. Etliche Spieler, die für Werder gespielt haben oder noch spielen, haben hier viele Stunden ihres Fußballerlebens verbracht. Früher gab es am Tresen Lakritzschnecken, Bouletten und Hackbrötchen mit Zwiebeln, die nach dem Training oder den Spielen den ersten Hunger stillten, heute geht es wie überall gesünder zu. Es hängen Wimpel und Fotos an den Wänden, manche schon sehr lange, eingefärbt von Zigarettenrauch und der Zeit.

Das Vereinsheim ist aber nicht nur Vereinsheim, es war sehr lange auch eine Art Arztpraxis. Immer montags, wenn das Wochenende mit den vielen Spielen der vielen Nachwuchsmannschaften vorbei ist, gab es im hinteren Bereich des Vereinsheims eine Sprechstunde. Ein Arzt des Klubs traf sich dort mit angeschlagenen Spielern, Therapien wurden beschlossen, Ausfallzeiten festgelegt. All die Dinge, die eigentlich in einer ärztlichen Praxis stattfinden. „Ein unhaltbarer Zustand, der mittlerweile verändert wurde. Wir nutzen jetzt einen kleinen Raum im Kabinentrakt, aber auch das kann nur eine Übergangslösung sein“, sagt Hubertus Hess-Grunewald und klingt dabei eher ein wenig belustigt denn böse. Als wäre das Ganze so absurd in Zeiten hypermoderner Leistungszentren, dass es ohnehin niemand glaubt. Was ja nicht ganz falsch ist. Ein Vereinsheim als Arztpraxis? Nun ja, das macht ein großes Problem im Kleinen sichtbar.

Die Liga investiert

Für 100 Millionen Euro hat sich der FC Bayern gerade seinen „Bayern Campus“ hingeklotzt, eine Art Leitmotiv für künftige Leistungszentren (LZ). RB Leipzig hat eine mittlere zweistellige Millionensumme in ein LZ investiert, um aus vielversprechenden Talenten Profis zu machen. Schalke baut die „Knappenschmiede“ nach neusten Methoden und ausgerüstet mit modernsten Mitteln, Hannover 96 hat gerade ein neues LZ eröffnet. Und selbst der chronische klamme HSV, Lachnummer der Liga, hat mit der „Alexander-Otto-Akademie“ auf den Trend reagiert, Profis selbst auszubilden, statt sie für viel Geld kaufen zu müssen.

Und Werder? Baut im Sommer einen neuen Kunstrasenplatz, könnte die leicht zynische Antwort sein. Streng genommen stimmt sie, der Platz wird gebaut. Es gibt im Klub aber konkrete Pläne, eine große Antwort auf die Frage nach den Perspektiven der eigenen Ausbildung zu reagieren. Werder, das bundesweit einst als erstes ein Internat für junge Talente errichtet hat, will aufschließen zu den fortschrittlichen Akademien der Konkurrenz. „Wir haben uns angeschaut, was in anderen Klubs passiert“, sagt Hess-Grunewald, Präsident des Vereins. „Wer im Bundesliga-Fußball eine Zukunft haben will, muss sich bei den Leistungszentren entwickeln. Wir haben den Charme der 60-er und 70-er Jahre. Das ist nicht mehr zeitgemäß.“

Einer der Gründe, ein wesentlicher, der die Modernisierung erschwert, hängt mit der Lage in der Pauliner Marsch zusammen. Sie ist Naherholungsgebiet, Sportfläche und Überflutungsgebiet zugleich. „Die Anwohner haben grundbuchrechtlich abgesicherte Rechte, was den Einspruch bei massiven Bauten beinhaltet. Alle baulichen Maßnahmen stehen unter besonderem Genehmigungsvorbehalt. Das ist eine große Herausforderung“, sagt Hess-Grunewald. Eine Problematik, die schon beim Umbau des Weserstadions eine Rolle spielte und ihn verkomplizierte. Ein jahrelanger Prozess ging voraus, bis eine Genehmigung vorlag.

Werder plant die Zukunft

Doch dieser Prozess ist nun wieder in vollem Gang. Werder hat Bremer Politiker durch die Gebäude an Platz 11 geführt, durch die Kabinen, das Vereinsheim. „Wir sind mit der Sportsenatorin durchgegangen, mit der Ortsamtsleiterin auch“, sagt Hess-Grunewald. „Es gibt seitens der Politik die Bereitschaft, mit uns zu sprechen.“ Die gibt es auch, was vielleicht noch wichtiger ist, bei den Anwohnern, die durch ihr Mitspracherecht erheblichen Einfluss haben, ob und wie gebaut werden darf. Auch von ihnen gibt es zarte Signale der Bereitschaft, sagt Hess-Grunewald. „Wir wollen es transparent mit Beirat und Anwohnern gestalten. Erste Gespräche haben wir mit Vertretern des Beirats geführt. Da wurde klar, dass das Problem erkannt wurde, dass wir etwas ­machen müssen. Dass es eine ­Gesprächsbereitschaft gibt. Das ist ganz wichtig.“

Rund 1000 Quadratmeter groß ist die bebaute Fläche derzeit, sie umfasst Kabinentrakt und Vereinsheim, beides soll abgerissen werden. Nach dem Neubau sollen es mehrere tausend Quadratmeter sein. Das neue LZ wird größer und höher sein, weil der Raumbedarf in den vergangenen Jahren entsprechend expandiert ist. Kabinen, Physiotherapie-Räume, Behandlungs- und Besprechungsräume. Räume, um Videoanalysen vom Training zu erstellen. Um eine gesunde Ernährung zu ermöglichen. Und nicht zuletzt eine vernünftige medizinische Versorgung. „All das können wir jetzt nicht ansatzweise“, sagt Hess-Grunewald. Aber all das muss her, um konkurrenzfähig zu sein.

Diskutiert wurde auch ein Umzug „auf die grüne Wiese“, wie sie das bei Werder nennen. Irgendwohin, wo es keine Probleme gibt, etwas Neues zu errichten, eine Baugenehmigung zu bekommen. Aber am Stadtrand, weit weg vom Weserstadion, fehlt die Anbindung. „Der Standort in der Pauliner Marsch hat seit 90 Jahren Bestand und ist Teil unserer Identität. Werder ist ein Teil des Viertels. So sehen wir uns, so wollen wir auch wahrgenommen werden.“ Und die jungen Talente hätten nicht vor Augen, wohin ihr Weg führen soll: ins Weserstadion. „Ohne diese räumliche Nähe gibt es keinen Austausch, keine Verbindung. Das würde nicht funktionieren“, sagt Hess-Grunewald.

Details und Kostenfrage noch zu klären

Wie der Neubau aussehen soll, welche Räumlichkeiten tatsächlich entstehen, ist im Detail nicht beschlossen. Im Laufe des Dialogs mit Beirat, Politik und Anwohnern werden sich neue Realitäten ergeben, die eine Anpassung der Pläne erfordert. „Bislang gibt es nur ein paar Skizzen auf dem Papier“, sagt Hess-Grunewald. Endet der Dialog mit den anderen Parteien aus Werders Sicht wie erhofft, könnte der Planungsprozess bis Ende 2019 abgeschlossen sein und im Anschluss mit dem Bau begonnen werden. Die Bauzeit liegt grob kalkuliert bei einem guten halben Jahr, Mitte bis Ende 2020 könnte der Neubau des Leistungszentrums fertig sein.

Bleibt die Frage nach den Kosten, die für einen Klub wie Werder immer von Bedeutung ist. Ohne konkrete Pläne lassen die sich nur über den Daumen peilen. Intern wird mit einem zweistelligen Millionenbetrag kalkuliert, der am Ende irgendwo zwischen zehn und 20 Millionen Euro liegen wird. „Wir müssen bestimmte Mittel im Haushalt einstellen“, sagt Hess-Grunewald, ohne ins Detail zu gehen. Für Werder würde der Neubau zu einer finanziellen Belastung erheblichen Umfangs, aber er ist alternativlos. Die Ausstattung eines Leistungszentrums entscheidet auch darüber, für welchen Klub sich ein begehrtes Talent entscheidet. „Der Wettbewerb wird immer größer. Viele Klubs investieren immer mehr in die Arbeit der Nachwuchsmannschaften“, sagt Frank Baumann. „Gerade, wenn wir uns die Nachbarstädte anschauen.“ Wolfsburg, Hamburg oder Hannover, regionale Konkurrenz im Werben um Talente, haben dort aktuell weitaus bessere Argumente.

Es gibt Vereine, die beschäftigen eigene Köche für den Nachwuchs, die nach ausgeklügelten Plänen individuell für jeden Spieler Essen zubereiten. Oder Osteopathen. Oder vier bis fünf Physiotherapeuten, die ausschließlich im LZ arbeiten. Das wird es bei Werder nicht geben, egal wie hart der Wettbewerb ist. Denn das soll es nicht geben. „Werder steht nicht für Luxus, es geht um eine Ausbildung. Es geht um Zweckmäßigkeit, damit sich die Spieler bestmöglich entwickeln“, sagt Baumann. Wo bleibt Raum für Steigerung, wenn schon die Jüngsten alles haben? „Es muss einen Unterschied geben zwischen Kabinen der U 15, der U 23 und der Bundesligakabine. Das ist eine ­Frage der Philosophie.“

Werder-Weg sieht Eigenverantwortung vor

Werders Philosophie ist es nicht, junge Spieler zur Unselbstständigkeit zu erziehen. Oder ihnen frühzeitig das Gefühl zu geben, es geschafft zu haben. Wer auf dieselbe Infrastruktur zurückgreifen kann wie die Profis, muss der sich nicht selbst wie ein Profi fühlen? „Wir bieten vieles an, kümmern uns, sei es Hausaufgabenbetreuung oder Nachhilfe. Aber die Spieler müssen erkennen, dass sie selbst viel investieren müssen. Dass es eine Notwendigkeit ist, sich mit ihrem Beruf auseinanderzusetzen. Und ihnen nicht alles abzunehmen und zur Verfügung zu stellen. Dann wird es irgendwann eine Selbstverständlichkeit“, sagt Baumann. Der Klub müsse die Rahmenbedingungen schaffen, für eine gute Betreuung sorgen. Aber es gehöre auch mehr dazu, sagt Baumann. „Für eine Persönlichkeitsentwicklung ist es nicht immer gut, wenn Spieler schon früh unter einer Glocke leben.“

Profi-Fußball ist Verdrängungswettbewerb, es wird mit allen Tricks gearbeitet, um die besten Spieler zu bekommen. Das ist überall so, und selbst um die jüngsten Spieler wird gefeilscht. Der beste Trick ist der mit dem Geld: Wo es das Meiste gibt, da gehen auch die besten Spieler hin. Werder muss einen Weg finden, mit geringeren Mitteln im Wettbewerb zu bestehen. Talente müssen anders geködert werden. Um Geld geht es dabei kaum. „Dann müssten die Spieler sich für andere Vereine entscheiden“, sagt Björn Schierenbeck, Direktor des Leistungszentrums. Das kommt natürlich vor. Oder es werden Arbeitsstellen für die Eltern geboten. Werder will diesen Weg nicht gehen, und sie können es auch nicht, weil die Mittel fehlen. Also wählen sie in Bremen einen anderen Weg. „Es geht um den kürzesten Weg zu den Profis“, sagt Schierenbeck.

Was nützen die besten Voraussetzungen, wenn jungen Talenten der Weg in die Bundesliga durch Millionen-Transfers verbaut wird? Klubs, die auf höchstem internationalen Niveau spielen, tun sich schwer, jungen, unerfahrenen Spielern eine Chance zu geben. Sie kaufen lieber einen fertigen Profi, der vermeintlich sofort funktioniert. „Es ist spürbar, wie eng Nachwuchsbereich und Profi-Abteilung bei Werder zusammenarbeiten“, sagt Schierenbeck. So wird die Durchlässigkeit erhöht, der Weg vom Nachwuchsbereich zu den Profis erleichtert. „Wir zeigen einen genauen Plan auf, welchen Weg wir mit einem Spieler gehen wollen.“

Begleiten wird diesen Weg ab Sommer auch Thomas Schaaf. In neuer Funktion als Technischer Direktor soll Schaaf dafür sorgen, dass möglichst viele Talente diesen Weg gehen, ihn erfolgreich beschreiten, also bis in den Kader der Profi-Mannschaft. Dafür gilt es, die Ausbildung zu verbessern, Abläufe zu optimieren. Das soll Teil der Identität des Klubs werden.