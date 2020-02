Zwei Mann, ein Problem: Ömer Toprak und Yuya Osako waren Werder zuletzt im Abstiegskampf keine Hilfe. (nordphoto)

Dass die Bremer Startelf am nächsten Bundesligaspieltag ein anderes Gesicht haben wird, ist klar. Das wäre bei einem neuen Trainer so gewesen. Und das wird bei Florian Kohfeldt nicht anders sein. Denn dafür war die Leistung der elf Auserwählten im wichtigen Kellerduell gegen Union Berlin viel zu schlecht.

Eine Änderung ergibt sich zwangsläufig: Davie Selke fehlt am Sonnabend im Spiel bei RB Leipzig wegen einer Gelbsperre, damit wird ein Platz im Angriff frei. Und weil der seit Dezember am Oberschenkel verletzte Theodor Gebre Selassie in Leipzig ins Team zurückkehrt, kann Kohfeldt nun endlich andere Optionen konsequent umsetzen.

Rashica schadete dem Team

Unantastbar ist inzwischen keiner mehr. Das gilt ganz am Rande auch für Milot Rashica, dessen taktische Fehler im Spiel inzwischen seine Torgefährlichkeit um ein Vielfaches übertreffen und der damit seiner Mannschaft wiederholt geschadet hat. In Leipzig dürfte er gerade wegen seines Tempos aber noch einmal gesetzt sein. Anders sieht das bei Yuya Osako aus: Wenn der Japaner in dieser Woche nicht eine unerwartete Leistungsexplosion im Training zeigt, hat er sich für den Abstiegskampf bis auf weiteres aus der Mannschaft gespielt. Seine verheerende Körpersprache und sein mangelnder Einsatz rechtfertigen keine weitere Startelf-Nominierung.

Toprak muss sich neu empfehlen

Auch für Ömer Toprak wird es eng: Sein potenzieller Stellvertreter Milos Veljkovic müsste schon eine Vielzahl von Fehlern in sein Spiel einbauen, um Topraks zuletzt gegen Augsburg und Union gezeigten Leistungen noch zu unterbieten. Auch Kevin Vogt könnte zentral neben Niklas Moisander in einer Vierererkette agieren. Klar ist mit Blick auf Topraks weiterhin ausbleibende Klasseleistungen, die man sich bei Werder ursprünglich mal von diesem Neuzugang versprach: An einer so entscheidenden Stelle in der Abwehr kann sich der Trainer fortan kein längeres Warten auf Besserung mehr erlauben. Auch Topraks Weg zurück in die Startelf führt ab sofort nur noch über Trainingsleistungen, und das wird für ihn gleich doppelt schwierig, weil er zuletzt wegen individueller Belastungssteuerung häufiger beim Mannschaftstraining fehlte.

Mit Gebre Selassie kann Kohfeldt entweder zur Viererkette zurückkehren, oder auch bei einer Dreierkette bleiben. In beiden Fällen wäre Leonardo Bittencourt frei für eine etwas offensivere Position, zumal auch Michael Lang als gelernter Rechtsverteidiger wieder vor dem Comeback steht. Ab Dienstag haben alle bei Werder Gelegenheit, den Trainer davon zu überzeugen, dass sie gut genug sind für den Abstiegskampf und für Werder Bremen. Gleich zweimal geht es am ersten richtigen Arbeitstag der Woche raus auf den Trainingsplatz.