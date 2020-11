Seit Wochen nicht mehr im Werder-Trikot am Ball: Torjäger Niclas Füllkrug. (nordphoto)

Auf den ersten Blick müsste man nach der guten Leistung beim 1:1 in München nicht viel ändern an Werders Startelf, wenn es am Freitagabend (20.30 Uhr, live bei DAZN) in Wolfsburg um weitere Bundesligapunkte geht. Aber natürlich würde Werder für einen Spieler wie Niclas Füllkrug immer eine Ausnahme machen. Der beste Torschütze dieser Saison (vier Tore in fünf Einsätzen) fehlt wegen einer Wadenverletzung nun schon mehrere Wochen und wäre als Führungsspieler der Bremer sofort wieder wichtig – wenn denn ein Ende der Leidenszeit in Sicht wäre. Doch dem ist noch nicht so. Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, sagte an diesem Dienstag: „Die Chancen sind nicht sehr hoch, dass Niclas am Freitag dabei sein wird. Sicherlich haben wir noch Hoffnung. Es ist eine muskuläre Geschichte, bei der man vorsichtig sein muss. Wir sind bei diesem Thema sensibilisiert und wollen da kein Risiko eingehen.“

Bisher hat Füllkrug noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert, und selbst wenn er in den nächsten Tagen wieder einsteigen würde, ist ein Einsatz von Beginn an höchst unrealistisch. Dafür hat der Torjäger zu viel verpasst. Ob es zumindest für einen Platz im Kader und einen Kurzeinsatz reicht, ist noch offen, betont Fritz: „Da müssen wir abwarten, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.“

Alle anderen Spieler seien fit und würden trainieren, auch der zuletzt am Rücken verletzte Milos Veljkovic. Nur bei drei Spielern werde die Belastung aktuell etwas gedrosselt, nämlich bei Ömer Toprak, Ludwig Augustinsson und Maximilian Eggestein. „Sie trainieren etwas reduziert, weil sie zuletzt angeschlagen und am Wochenende 90 Minuten im Einsatz waren“, erklärt Fritz, „da geht es um die Steuerung der Belastung.“

Doch egal, in welcher Besetzung Werder am Freitag aufläuft - Gegner Wolfsburg wird dem eine enorme Qualität entgegensetzen, warnt Fritz: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die diese Saison noch kein Spiel verloren hat. Da dürfen wir keinen Schritt weniger machen. Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass in der Mannschaft ein solcher Gedanke aufkommt.“