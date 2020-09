Romano Schmid konnte sich laut Florian Kohfeldt im Kampf um einen Kaderplatz zuletzt nicht gegen Nick Woltemade durchsetzen. (nordphoto)

Nein, es war nicht Romano Schmids Tag. Beim Training am Dienstag übersah der Offensivspieler eine Trainingsstange und stolperte derart spektakulär, dass sich seine Teamkollegen das Lachen nicht verkneifen konnten. Später beförderte er den Ball dann noch in Richtung Osterdeich statt ins fast leere Tor. Die Einheit passte somit ins Bild: Es läuft gerade nicht rund für den 20-Jährigen, der es gegen Jena und Hertha nicht in den Kader schaffte. Dabei hatte Schmid in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen, warum ist er also jetzt außen vor, obwohl Werder in den ersten zwei Pflichtspielen alles andere als überragend spielte?

Kaum jemand bei Werder kennt Romano Schmid so gut wie Clemens Fritz. Bevor der Ehrenspielführer zum Leiter Profifußball und Scouting wurde, kümmerte er sich um die Leihspieler und war somit auch Schmids Ansprechpartner, als der junge Österreicher anderthalb Jahre lang auf Leihbasis in der Heimat für den Wolfsberger AC spielte. „Wir haben unsere Mannschaft verjüngt, und man sollte den jüngeren Spielern auch Zeit geben“, forderte Fritz. Schmid, der im Sommer nach Bremen zurückkehrte, müsse die Umstellung von der österreichischen auf die deutsche Bundesliga erst einmal meistern. „Es ist hier noch einmal ein anderes Niveau und ein anderes Level. Für ihn ist es eine ganz andere Belastung als in Wolfsberg“, betonte Fritz. „Es dauert auch zu lernen, in welchen Räumen wir uns bewegen wollen. Romano war zehn Tage mit der österreichischen U21-Nationalmannschaft unterwegs, und der Konkurrenzkampf ist groß.“

„Der Typ Straßenfußballer“

Nun haben Schmids Konkurrenten im offensiven Mittelfeld gegen Hertha allerdings nicht gerade Pluspunkte gesammelt. Kreativität war im Bremer Angriffsspiel kaum einmal zu erkennen. Romano Schmid, der am liebsten auf der Zehner- oder Achter-Position spielt, steht für Dribblings und überraschende Aktionen. Das hat er als Stammspieler in Wolfsberg bewiesen, auch in der Europa League gegen Gegner wie Mönchengladbach. Über Schmids Stärken sagte Fritz: „Wir sehen in ihm großes Potenzial. Er hat dieses besondere Momentum in seinem Spiel. Er ist der Typ Straßenfußballer, der ein anderes Element in die Mannschaft bringt.“

Angesichts dieser Beschreibung stellt sich zwangsläufig die Frage: Warum wird solch ein Spieler, der ein gewisses Alleinstellungsmerkmal besitzt, nicht einmal eingewechselt? Trainer Florian Kohfeldt begründete Schmids Nicht-Berücksichtigung nach der Niederlage gegen Hertha wie folgt: „Romano hatte eine gute Trainingswoche, aber er muss sich gegen Nick Woltemade durchsetzen, um in den Kader zu kommen. Das hatte er dieses Mal nicht geschafft. Es wird immer wieder solche Härtefallentscheidungen geben.“ Woltemade, der mit seinen 18 Jahren noch unerfahrener ist als Schmid, wurde gegen Jena und Hertha eingewechselt, konnte dabei allerdings kaum Akzente setzen.