Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte zuletzt mal wieder Grund zum Lachen. (nordphoto)

Der Weg bis zum Finale des DFB-Pokals im Mai ist noch ein weiter. Ein sehr, sehr weiter sogar. Trotzdem weckt der jüngste Werder-Sieg gegen Borussia Dortmund bei mir Erinnerungen. Auch uns ging es damals, in der Saison 1998/1999, in der Bundesliga richtig schlecht. Wir haben ebenfalls Woche für Woche einen Rucksack mit uns herumgeschleppt, doch es gab da ja noch den Pokal. Und da lief es besser. Dort hast du die Gedanken an einen drohenden Abstieg einfach nicht. Da gibt es nur Hop oder Top. So wie jetzt am Dienstag. Wenn du dann klarer Außenseiter bist und im Grunde nichts zu verlieren hast, kannst du eigentlich nur überraschen – und das war 1999 ähnlich wie jetzt im Februar 2020.

Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Versagensängste bei den Werder-Profis in der Bundesliga momentan groß sind. Im Pokal war das anders. Wenn man sieht, wie sich die Spieler immer wieder anspielbar gemacht haben, aggressiv in die Zweikämpfe gegangen sind, zielstrebig nach vorne gespielt und häufig den Abschluss gesucht haben, dann war das ein immenser Unterschied. Jetzt kann es natürlich passieren, dass diese Versagensangst am Wochenende zurückkommt, aber ich hoffe, dass die Bremer aus diesem Pokalspiel für sich ganz viel Positives ziehen.

Das gleiche Engagement ist nötig

Am Sonnabend wird es dennoch eine ganz andere Partie, weil der 1. FC Union Berlin nicht so aktiv sein wird wie es der BVB war. Die Berliner werden eher defensiv spielen und kompakt stehen wollen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Werder mit genau diesen Gegnern seine Schwierigkeiten hat. Dortmund hat wesentlich mehr Räume angeboten, die Werder bespielen konnte. Deshalb wird gegen Union einerseits wieder viel Geduld gefragt sein, andererseits muss nach Ballgewinnen blitzschnell umgeschaltet werden, um auf eine möglichst ungeordnete Deckung der Gäste zu treffen.

Eines ist wichtig: Werder muss das Spiel zwingend mit dem gleichen Engagement, der gleichen Bereitschaft und der gleich hohen Intensität angehen wie gegen Dortmund. Der Druck sollte von Beginn an sehr hoch sein, um früh die Bälle zu erobern und einen kurzen Weg zum gegnerischen Tor zu haben. Darüber hinaus wäre es unheimlich wichtig, mit der neu entfachten Begeisterung, dem frischen Elan auch dieses wichtige Spiel anzugehen.

Für Florian Kohfeldt persönlich war der Sieg gegen Borussia Dortmund natürlich auch enorm wichtig. Er hatte für die Mannschaft einen klaren Plan, der dieses Mal bei den Spielern auch komplett angekommen und am Ende wirklich aufgegangen ist. Als Trainer beginnst du sonst selbstverständlich auch einmal damit, an dir und deiner Arbeit zu zweifeln. Dann taucht die Frage immer wieder in deinem Kopf auf, was du denn eigentlich falsch machst. Oder woran es liegt, dass die Spieler die eigene Idee einfach nicht richtig umsetzen. Dann wird schnell darüber nachgedacht, ob man die falschen Worte gewählt hat oder vielleicht sogar in seinen Erklärungen oder der gesamten Vorbereitung auf das Spiel etwas Wichtiges vergessen hat. Florian Kohfeldt ist glücklicherweise nicht allein bei seinen Entscheidungen, weil er mit Tim Borowski, Thomas Horsch, Ilia Gruev und Christian Vander ein großes Trainerteam bildet, trotzdem hinterfragt man sich in Zeiten des Misserfolgs natürlich umso mehr.